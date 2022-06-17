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    Iltalehti: Финны вынуждены менять планы на лето из-за дорогого бензина

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    8 комментариев

    Цены на бензин в Финляндии к середине июня приблизились к 3 евро за литр. Из-за дорогого топлива финны вынуждены пересматривать планы на лето и отменять намеченные поездки.

    После долгого сидения дома из-за пандемии коронавируса финны с нетерпением ждали летнего отдыха, но в планы вмешались цены на топливо, пишет газета Iltalehti. По словам читателей издания, из-за дорогого бензина люди с низкими доходами в этом году не смогут позволить себе поехать куда-то летом и вынуждены будут экономить топливо для более важных поездок, например, за продуктами или к врачу. «Правительству не стоит удивляться депрессии у финнов», — отмечают они.

    Кто-то вынужден отменять традиционные летние поездки, кто-то не сможет отправиться в путешествие, которого ждал годами, а кто-то — даже навестить больных родственников. Цены на бензин сильно бьют по кошельку, особенно тех, чьи зарплаты ниже среднего. Многие финны пересядут на гибридные машины, но из-за дороговизны они окупят себя лишь через несколько лет. К тому же стоимость электричества тоже растет, поэтому и поездки на работу будут истощать кошелек.

    На резкий рост цен, в первую очередь, влияют политическая ситуация и военные действия на Украине, однако во многих странах в такой ситуации снижают налоги, отмечают читатели издания и призывают правительство Финляндии тоже пойти на такие послабления и снизить или вовсе отменить налоги на топливо и электричество.

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    Комментарии (8)

    Dmitry Antonov
    Забавно, люди с зарплатами ниже среднего имеют автомобили, и из-за высоких цен на бензин задумываются о приобретении гибридных автомобилей.
    своих не бросаем
    имея среднюю з/п в 3,5€ всё таки смогут поехать и не кашлять
    CZE-RUS
    Выход: велик, скутр, мотоцикл.
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