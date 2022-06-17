Iltalehti: Финны вынуждены менять планы на лето из-за дорогого бензина

Цены на бензин в Финляндии к середине июня приблизились к 3 евро за литр. Из-за дорогого топлива финны вынуждены пересматривать планы на лето и отменять намеченные поездки.

После долгого сидения дома из-за пандемии коронавируса финны с нетерпением ждали летнего отдыха, но в планы вмешались цены на топливо, пишет газета Iltalehti. По словам читателей издания, из-за дорогого бензина люди с низкими доходами в этом году не смогут позволить себе поехать куда-то летом и вынуждены будут экономить топливо для более важных поездок, например, за продуктами или к врачу. «Правительству не стоит удивляться депрессии у финнов», — отмечают они.



Кто-то вынужден отменять традиционные летние поездки, кто-то не сможет отправиться в путешествие, которого ждал годами, а кто-то — даже навестить больных родственников. Цены на бензин сильно бьют по кошельку, особенно тех, чьи зарплаты ниже среднего. Многие финны пересядут на гибридные машины, но из-за дороговизны они окупят себя лишь через несколько лет. К тому же стоимость электричества тоже растет, поэтому и поездки на работу будут истощать кошелек.