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    "Как раньше не будет". Путин выступает на ПМЭФ

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    «Модераторы» Путина. Кто вел «пленарки» ПМЭФ до Маргариты Симоньян

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    Модераторы на ПМЭФ были не всегда. В 2013 году вопрос президенту можно было задать из зала. Ведущий лишь следил за порядком. В 2014 году модератором стал телеведущий CNBC Дж. Катмор. В 2015-м досталось и телеведущему CBS News Чарли Роузу. В 2016-м ведущему CNN Фариду Закария Путин даже польстил. А вот Мегин Келли с NBC президент РФ невзлюбил. В 2018-м журналиста Дж. Миклетвейта Путин окрестил провокатором. К ведущей RT Софико Шеварднадзе президент был благосклоннее. А с Натанзоном с ВГТРК Путин не церемонился. В 2022 году модератором назначили главреда RT Маргариту Симоньян.

    За пленарным заседанием следим онлайн. Неформальную сторону ПМЭФ показываем и обсуждаем в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Присоединяйтесь.

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