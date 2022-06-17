«Модераторы» Путина. Кто вел «пленарки» ПМЭФ до Маргариты Симоньян

Модераторы на ПМЭФ были не всегда. В 2013 году вопрос президенту можно было задать из зала. Ведущий лишь следил за порядком. В 2014 году модератором стал телеведущий CNBC Дж. Катмор. В 2015-м досталось и телеведущему CBS News Чарли Роузу. В 2016-м ведущему CNN Фариду Закария Путин даже польстил. А вот Мегин Келли с NBC президент РФ невзлюбил. В 2018-м журналиста Дж. Миклетвейта Путин окрестил провокатором. К ведущей RT Софико Шеварднадзе президент был благосклоннее. А с Натанзоном с ВГТРК Путин не церемонился. В 2022 году модератором назначили главреда RT Маргариту Симоньян.
За пленарным заседанием следим онлайн. Неформальную сторону ПМЭФ показываем и обсуждаем в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Присоединяйтесь.