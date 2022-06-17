Больше Путина на ПМЭФ говорила только Симоньян — лучшие цитаты

Пленарное заседание на Петербургском международном экономическом форуме длилось около четырех часов. Это почти как «Прямая линия» с президентом. Только собеседник у Владимира Путина был всего один — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Временами возникало ощущение, что она говорит даже больше, чем сам Владимир Путин. А Путин при этом не возражал, не перебивал, но и не шутил, как с модераторами предыдущих «пленарок» форума. Он только задумчиво крутил пальцами шариковую ручку и постукивал ногой. Но Маргариту Симоньян было не остановить...

