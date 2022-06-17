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    ПМЭФ2022

    Больше Путина на ПМЭФ говорила только Симоньян — лучшие цитаты

    10419
    7 комментариев

    Пленарное заседание на Петербургском международном экономическом форуме длилось около четырех часов. Это почти как «Прямая линия» с президентом. Только собеседник у Владимира Путина был всего один — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Временами возникало ощущение, что она говорит даже больше, чем сам Владимир Путин. А Путин при этом не возражал, не перебивал, но и не шутил, как с модераторами предыдущих «пленарок» форума. Он только задумчиво крутил пальцами шариковую ручку и постукивал ногой. Но Маргариту Симоньян было не остановить...

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    Комментарии (7)

    Narrativ
    «… У нас есть какое то количество людей, которым стыдно…, …но нам БОЛЬШЕ НЕ СТЫДНО…» это Симоньян что имела ввиду🙈🙈🙈? То есть ей все таки сначала было стыдно?
    ( с 50-ой секунды.)
    Денеб
    Это та самая, что бобров жрёт? Что-то бобриное есть в её взгляде.......
    Денеб
    Террариум единомышленников......
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