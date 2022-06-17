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    ПМЭФ2022

    Мантуров: Цены на автомобили в России выросли на 25–30%

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    2 комментария

    Автомобили в России к лету стали дороже больше чем на четверть. Производители компенсируют издержки из-за меняющегося курса и закупок запчастей.

    На сегодняшний день цены на автомобили в России выросли на 25–30%, рассказал в интервью НТВ на ПМЭФ-2022 17 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Причин много. В феврале-марте поднялись цены, изменился курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать», — цитирует главу Минпромторга ТАСС.

    Накануне о развитии автопрома в РФ говорил президент Владимир Путин. По его словам, с начала года выпуск автомобилей в России сократился в разы из-за демарша иностранных партнеров и ухода их с российского рынка.

    Петербургский международный экономический форум проходит в «Экспофоруме» с 15 по 18 июня. В этом году его тема: «Новый мир — новые возможности». Сегодня на форуме выступает президент России Владимир Путин. «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума».

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Почему, Дениска? Рубль-то укрепился!
    своих не бросаем
    машины...да ехали болели эти машины, продукты чего не обсуждали?
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