В Тихвине задержали автоугонщика «Медслужбы», которого привлёк мобильный пункт вакцинации

Сотрудники полиции Ленобласти задержали гражданина, похитившего в ноябре прошлого года в Тихвине автомобиль «Газон Некст» с надписью «Медслужба», принадлежащий районной больнице. Он использовался в качестве мобильного пункта вакцинации.



Как сообщили 17 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, спустя полгода подозреваемый в автоугоне был задержан. Им оказался 39-лений неработающий местный житель. При этом было установлено, что мужчина находится под подпиской о невыезде за кражу другого автомобиля в июле прошлого года. Зачем ему понадобилась «Медслужба», полицейские сейчас выясняют.