В Тихвине задержали автоугонщика «Медслужбы», которого привлёк мобильный пункт вакцинации

Сотрудники полиции Ленобласти задержали гражданина, похитившего в ноябре прошлого года в Тихвине автомобиль «Газон Некст» с надписью «Медслужба», принадлежащий районной больнице. Он использовался в качестве мобильного пункта вакцинации.
Как сообщили 17 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, спустя полгода подозреваемый в автоугоне был задержан. Им оказался 39-лений неработающий местный житель. При этом было установлено, что мужчина находится под подпиской о невыезде за кражу другого автомобиля в июле прошлого года. Зачем ему понадобилась «Медслужба», полицейские сейчас выясняют.
«Фонтанка» писала, что обнаружили угнанный в Тихвине мобильный пункт вакцинации в первых числах января — его нашли в лесу, в 20 километрах от райцентра. В фургоне находился суточный запас «Спутника V». Похититель же попался спустя несколько месяцев.