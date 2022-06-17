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    В Тихвине задержали автоугонщика «Медслужбы», которого привлёк мобильный пункт вакцинации

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    Сотрудники полиции Ленобласти задержали гражданина, похитившего в ноябре прошлого года в Тихвине автомобиль «Газон Некст» с надписью «Медслужба», принадлежащий районной больнице. Он использовался в качестве мобильного пункта вакцинации.

    Как сообщили 17 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, спустя полгода подозреваемый в автоугоне был задержан. Им оказался 39-лений неработающий местный житель. При этом было установлено, что мужчина находится под подпиской о невыезде за кражу другого автомобиля в июле прошлого года. Зачем ему понадобилась «Медслужба», полицейские сейчас выясняют.

    «Фонтанка» писала, что обнаружили угнанный в Тихвине мобильный пункт вакцинации в первых числах января — его нашли в лесу, в 20 километрах от райцентра. В фургоне находился суточный запас «Спутника V». Похититель же попался спустя несколько месяцев.

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