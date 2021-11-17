В угнанном под Петербургом мобильном пункте вакцинации был суточный запас «Спутника V»

Угон медицинского фургона с запасом вакцины от коронавируса провернули профессионалы. Такое мнение сложилось у сотрудников полиции, которые установили все детали преступления.
Как сообщает 17 ноября издание 47news, в угнанном в ночь на 14 ноября медкомплексе на базе «Газон Next» находилась партия вакцины «
Именно в воскресенье, когда в Тихвинской межрайонной больнице выходной в амбулаторном отделении, комплекс должен был выехать в отдаленные места района, чтобы привить всех желающих.
Но злоумышленники пробрались на территорию больницы в ночь с 13-го на 14-е, обесточили гараж, отключили камеры видеонаблюдения и уличное освещение. После этого, взломав металлические ворота, из ангара угнали мобильный пункт вакцинации.
Стоимость только автомобиля оценивается в сумму около 4 млн руб. Еще больше стоит его содержимое: по словам главы Минздрава Мурашко, стоимость одной дозы «
47news уточнили в правоохранительных органах, что «Газон Next» был оборудован системой ГЛОНАСС, которую угонщики отключили через пару минут после хищения машины.