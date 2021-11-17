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В угнанном под Петербургом мобильном пункте вакцинации был суточный запас «Спутника V»

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Угон медицинского фургона с запасом вакцины от коронавируса провернули профессионалы. Такое мнение сложилось у сотрудников полиции, которые установили все детали преступления.

Как сообщает 17 ноября издание 47news, в угнанном в ночь на 14 ноября медкомплексе на базе «Газон Next» находилась партия вакцины «Спутник V», которой должно было хватить для воскресной вакцинации.

Именно в воскресенье, когда в Тихвинской межрайонной больнице выходной в амбулаторном отделении, комплекс должен был выехать в отдаленные места района, чтобы привить всех желающих.

Но злоумышленники пробрались на территорию больницы в ночь с 13-го на 14-е, обесточили гараж, отключили камеры видеонаблюдения и уличное освещение. После этого, взломав металлические ворота, из ангара угнали мобильный пункт вакцинации.

Стоимость только автомобиля оценивается в сумму около 4 млн руб. Еще больше стоит его содержимое: по словам главы Минздрава Мурашко, стоимость одной дозы «Спутника V» оценивается в 900 руб.

47news уточнили в правоохранительных органах, что «Газон Next» был оборудован системой ГЛОНАСС, которую угонщики отключили через пару минут после хищения машины.

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Комментарии (27)

***_555
Профессионалы чего? Кто и где обучает такой профессии?
Щуплый Шульц
Это сделали заядлые ваксеры. Теперь будут в метро антиваксеров без масок вычислять и насильно прививать.
261847251
Зачем?
Зачем кому-то понадобилась специализированная Газель-Next или вакцина Спутник?
Да настолько понадобилась, что аж провернули целую спецоперацию!
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