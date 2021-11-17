В угнанном под Петербургом мобильном пункте вакцинации был суточный запас «Спутника V»

Угон медицинского фургона с запасом вакцины от коронавируса провернули профессионалы. Такое мнение сложилось у сотрудников полиции, которые установили все детали преступления.



Как сообщает 17 ноября издание 47news, в угнанном в ночь на 14 ноября медкомплексе на базе «Газон Next» находилась партия вакцины « Спутник V », которой должно было хватить для воскресной вакцинации.



Именно в воскресенье, когда в Тихвинской межрайонной больнице выходной в амбулаторном отделении, комплекс должен был выехать в отдаленные места района, чтобы привить всех желающих.

