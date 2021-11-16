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В Ленобласти за сутки угнали больничный медкомплекс и «Форд». В целом — на 5 миллионов

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За сутки в двух районах Ленобласти угнали спецтехнику и легковой «Форд». Как сообщает 16 ноября 47news, их общая стоимость составляет около 5 миллионов рублей.

14 ноября в полицию Тихвинского района обратился сотрудник автохозяйства местной больницы. Он рассказал, что ночью с территории медучреждения угнали белый среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT» с надписью «Медслужба» — стоимостью 4 миллиона рублей.

В тот же день о своей беде рассказал 27-летний житель деревни Керро в Мурино. Около полудня у него похитили белый «Форд Куга» 2015 года, припаркованный на улице Шувалова. Мужчина заявил об ущербе около миллиона рублей.

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Комментарии (2)

mavar
"деревня Керро в Мурино"?
07A
Антиваксеры перешли к активным действиям?
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