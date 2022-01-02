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Угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации нашли в лесу под Тихвином

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Спустя почти два месяца после резонансной истории с угоном мобильного пункта вакцинации от COVID-19 в Тихвине пропажа была найдена. Фургон обнаружили в 20 километрах от райцентра — в лесу рядом с СНТ «Лесное» в Цвылёвском поселении.

Фото: паблик «Подслушано | Тихвин» «ВКонтакте», vk.com
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Как сообщает 2 января областной портал 47news, по предварительным данным, угнанный мобильный пункт нашли местные жители. В настоящий момент его обследуют криминалисты.

В соцсетях появилось фото фургона-медкомплекса в лесу. Судя по снимку, его уже успело припорошить снегом. Дорогу, по которой машина доехала до места, тоже занесло.

Фото: 47news.ru
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«Фонтанка» писала, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса на базе среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT» стоимостью 4 миллиона рублей угнали с территории городской больницы в Тихвине в середине ноября. В фургоне находился суточный запас «Спутника V».

Фото: паблик «Подслушано | Тихвин» «ВКонтакте», vk.com
Фото: 47news.ru

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Комментарии (5)

chip1
Вот люди, их спасти хотят, бесплатно и исключительно добровольно, Путин переживает аж пятна какие то на лице, а они машину угнали, бензин еще наверняка слили!
267026136
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
тов
Партизанская война - будущее планеты.
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