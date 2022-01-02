Угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации нашли в лесу под Тихвином

Спустя почти два месяца после резонансной истории с угоном мобильного пункта вакцинации от COVID-19 в Тихвине пропажа была найдена. Фургон обнаружили в 20 километрах от райцентра — в лесу рядом с СНТ «Лесное» в Цвылёвском поселении.
Как сообщает 2 января областной портал 47news, по предварительным данным, угнанный мобильный пункт нашли местные жители. В настоящий момент его обследуют криминалисты.
В соцсетях появилось фото фургона-медкомплекса в лесу. Судя по снимку, его уже успело припорошить снегом. Дорогу, по которой машина доехала до места, тоже занесло.
«Фонтанка» писала, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса на базе среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT» стоимостью 4 миллиона рублей угнали с территории городской больницы в Тихвине в середине ноября. В фургоне находился суточный запас «Спутника V».