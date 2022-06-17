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    ПМЭФ2022

    Министр Силуанов: На стимулирование импорта бюджет в 2022 году направит 3 триллиона

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    3 комментария

    Министр финансов РФ Антон Силуанов на завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что в этом году бюджет направит на стимулирование импорта примерно 3 триллиона рублей.

    «Мы планировали расходы бюжета на уровне 23 триллионов, а теперь будет 26, — рассказал министр. — Но бесконечно делать такие траты невозможно. Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсов не так много».

    О программе ПМЭФ-2022 и подписанных на нем соглашениях читайте в материале «Фонтанки». О том, как прошел первый день форума, смотрите здесь.

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    Комментарии (3)

    Alex000
    Аж целых 13% при схлопывании импорта примерно на порядок? :D
    252674901
    Интересно: кому из друзей Путина достанутся эти триллионы?
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