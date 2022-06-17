Министр Силуанов: На стимулирование импорта бюджет в 2022 году направит 3 триллиона

Министр финансов РФ Антон Силуанов на завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что в этом году бюджет направит на стимулирование импорта примерно 3 триллиона рублей.

«Мы планировали расходы бюжета на уровне 23 триллионов, а теперь будет 26, — рассказал министр. — Но бесконечно делать такие траты невозможно. Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсов не так много».