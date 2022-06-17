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    Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

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    10 комментариев

    Российское подразделение компании Google подало заявление о собственном банкротстве. Об этом стало известно 17 июня из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

    Фото: Арбитражный суд Москвы / скриншот
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    Банкротный иск ООО «Гугл» поступил в суд накануне, 16 июня. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. При этом в Госдуме заявили, что в РФ не блокируют Google и YouTube, поскольку они пока не «переходят грань разумного».

    Фото: Арбитражный суд Москвы / скриншот

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    Комментарии (10)

    Znatok78
    Шах и мат)) Выписывайте штрафы и дальше))
    chip1
    Чинодралы успешно прирезали очередную корову, не беда, создадим наш отечественный ругл, лет через 10 по прогнозам будет хорошо, как в 2021!
    Алик-1
    Дочка разорилась на штрафах. А как раньше было хорошо называть место работы Снежной Нигерией
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