Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российское подразделение компании Google подало заявление о собственном банкротстве. Об этом стало известно 17 июня из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.
Банкротный иск ООО «Гугл» поступил в суд накануне, 16 июня. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. При этом в Госдуме заявили, что в РФ не блокируют Google и YouTube, поскольку они пока не «переходят грань разумного».