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    Счет идёт на миллиарды. Спрос на машины поддержат бюджетными деньгами

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    6 комментариев

    Без малого 21 млрд рублей будет выделен на поддержку спроса в автопроме. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

    Министр отметил, что речь идет о сумме в 20,7 млрд рублей. Из них большая часть уйдет на возобновление автокредитов — 10,2 млрд рублей. Ещё 4,9 млрд рублей уйдут на поддержку льготного лизинга. На скидки по электрическому транспорту потратят 2,6 млрд. Остальное уйдет на поддержку спроса на газомоторную технику.

    По словам Дениса Мантурова, речь идет о тех автомобилях, которые производятся в данный момент и доступны для покупки. В ведомстве отмечают важность меры как для физических лиц, так и для представителей малого и среднего бизнеса.

    Напомним, что вечером 16 июня в Петербурге прошло совещание по развитию автопрома с участием президента России Владимира Путина. Весьма колоритным выглядело отбытие на него глав Самарской области и «АвтоВАЗа»: прямиком с ПМЭФ они отправились на Lada Vesta руководителя региона Дмитрия Азарова.

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    Комментарии (6)

    275072673
    Будем как в Совске , полупустые улицы и практически только один общественый транспорт.
    Alex000
    Не знаю. Кмк сейчас автокредит может взять только тот, у кого диод всегда с собой.
    Денеб
    Каждому россиянину - по "Запорожцу"! Национальный проект -2022!
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