Счет идёт на миллиарды. Спрос на машины поддержат бюджетными деньгами

Без малого 21 млрд рублей будет выделен на поддержку спроса в автопроме. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.



Министр отметил, что речь идет о сумме в 20,7 млрд рублей. Из них большая часть уйдет на возобновление автокредитов — 10,2 млрд рублей. Ещё 4,9 млрд рублей уйдут на поддержку льготного лизинга. На скидки по электрическому транспорту потратят 2,6 млрд. Остальное уйдет на поддержку спроса на газомоторную технику.