Клещи становятся активнее и кусают все больше петербуржцев. Энцефалит «подарили» еще двоим

В Петербурге за неделю с 10 по 16 июня на присосавшихся клещей пожаловались 1560 человек, в том числе 296 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.



В черте города клещи покусали 173 человека. Лидеры — Пушкинский район (58 случаев), Курортный (35) и Приморский (19). Меньше всего — в Кировском районе (3).

