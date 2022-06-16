    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ: Что будет дальше с российской экономикой

    Что в сумке у талибов*?Новые Coca-Cola и FantaПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Клещи становятся активнее и кусают все больше петербуржцев. Энцефалит «подарили» еще двоим

    2099
    1 комментарий

    В Петербурге за неделю с 10 по 16 июня на присосавшихся клещей пожаловались 1560 человек, в том числе 296 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

    В черте города клещи покусали 173 человека. Лидеры — Пушкинский район (58 случаев), Курортный (35) и Приморский (19). Меньше всего — в Кировском районе (3).

    Кроме того, зарегистрировано еще два случая клещевого вирусного энцефалита. Правда, его заболевшим «подарили» насекомые в Волховском районе Ленобласти и Псковской области. Также выявлено четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, один из инфицированных — ребенок.

    Отметим, что количество случаев нападения клещей растет. Неделей ранее в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1 257 человек, в городе они покусали 158 человек.

    О том, как вытащить клеща и чего при этом категорически нельзя делать, «Доктору Питеру» рассказала микробиолог Валерия Газина. Ознакомиться с ее советами можно здесь.

    Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Клинически характеризуется полиморфизмом проявлений и без лечения приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека.

    Клещевой энцефалит — это острое вирусное заболевание, которое поражает в основном нервные клетки в организме человека. Это могут быть структуры головного мозга, периферическая иннервация или корешковые нервные окончания в спинном мозге. Основной источник заражения — иксодовый клещ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    angel of death
    сегодня ещё можно решить проблему опрыскиванием территорий
    но если ничего не делать, то лет через 5-10 придётся властям всё выжигать, а это опасно...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close