Клещи становятся активнее и кусают все больше петербуржцев. Энцефалит «подарили» еще двоим

В Петербурге за неделю с 10 по 16 июня на присосавшихся клещей пожаловались 1560 человек, в том числе 296 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
В черте города клещи покусали 173 человека. Лидеры — Пушкинский район (58 случаев), Курортный (35) и Приморский (19). Меньше всего — в Кировском районе (3).
Кроме того, зарегистрировано еще два случая клещевого вирусного энцефалита. Правда, его заболевшим «подарили» насекомые в Волховском районе Ленобласти и Псковской области. Также выявлено четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, один из инфицированных — ребенок.
Отметим, что количество случаев нападения клещей растет. Неделей ранее в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1 257 человек, в городе они покусали 158 человек.
О том, как вытащить клеща и чего при этом категорически нельзя делать, «Доктору Питеру» рассказала микробиолог Валерия Газина. Ознакомиться с ее советами можно здесь.