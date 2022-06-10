Клещи продолжают атаковать петербуржцев: двое горожан подхватили энцефалит, у пятерых боррелиоз

Статистику за неделю 10 июня опубликовало городское управление Роспотребнадзора. В течение недели в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1 257 человек, в том числе 290 детей до 17 лет.

Клещи продолжают атаковать петербуржцев в городе и Ленобласти. Из пригородов укушенные горожане привезли энцефалит, также зарегистрированы случаи клещевого боррелиоза.

В городе клещи покусали людей 158 раз. Наиболее активными кровососы были в Пушкинском и Курортном районах (по 40 случаев в каждом), в Приморском и Красногвардейском по 13 случаев, Красносельский — 12, Невский — 9, Выборгский — 7, Колпинский — 6, Московский — 6, Фрунзенский — 5, Петродворцовый — 4, Калининский — 3.

Клещевой энцефалит горожане привезли из Ломоносовского и Гатчинского районов. Заболевшие не были привиты. Также зарегистрировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза, один из которых — у ребенка до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора Ленинградской области от 7 июня, чаще всего клещи встречались в Тихвинском районе — 346 случаев, в Гатчинском зарегистрировано 280 случаев, в Киришском — 234, во Всеволожском 223 случая, в Бокситогорском — 199, в Волховском районе зарегистрировано 179 случаев, в Тосненском 163 случая укуса клеща.

В области проведены исследования 323 клещей, снятых с пострадавших, на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудитель обнаружен в 1 клеще. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 234 клеща — боррелии обнаружены в 79 клещах.