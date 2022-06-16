«Сейчас эти принципы попираются». Гендиректор «Зенита» вспомнил, как ФИФА защищала Пиночета

«Фонтанка» поговорила с Александром Медведевым в кулуарах ПМЭФ-2022 16 июня. Он назвал отстранение России нелегитимным, так как в Уставе ФИФА прописан отказ от дискриминации по политическим мотивам.



«В 1973 году [диктатор Чили Аугусто] Пиночет произвел военный переворот, убил президента Альенде, — привел пример Медведев. — СССР должен был ехать на ответную игру, последнюю игру квалификации на чемпионат мира. Тогда проинформировали ФИФА — как же так, там людей убивают, концлагерь сделали на стадионе, куда ехать-то? Я хочу напомнить, что 38 тысяч человек только официально во время правления клики Пиночета было уничтожено. На что ФИФА ответила, что футбол вне политики и дискриминация режима Пиночета по политическим причинам невозможна. Так что поезжайте и играйте. Ну, СССР не поехал... После этого Чили еще раз квалифицировалась. Сейчас все эти принципы попираются».

