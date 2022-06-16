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    ПМЭФ2022

    «Сейчас эти принципы попираются». Гендиректор «Зенита» вспомнил, как ФИФА защищала Пиночета

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    5 комментариев

    Зампредседателя правления ПАО «Газпром» и гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев поделился своим взглядом на будущее российского футбола. К России относятся хуже, чем к Пиночету.

    «Фонтанка» поговорила с Александром Медведевым в кулуарах ПМЭФ-2022 16 июня. Он назвал отстранение России нелегитимным, так как в Уставе ФИФА прописан отказ от дискриминации по политическим мотивам.

    «В 1973 году [диктатор Чили Аугусто] Пиночет произвел военный переворот, убил президента Альенде, — привел пример Медведев. — СССР должен был ехать на ответную игру, последнюю игру квалификации на чемпионат мира. Тогда проинформировали ФИФА — как же так, там людей убивают, концлагерь сделали на стадионе, куда ехать-то? Я хочу напомнить, что 38 тысяч человек только официально во время правления клики Пиночета было уничтожено. На что ФИФА ответила, что футбол вне политики и дискриминация режима Пиночета по политическим причинам невозможна. Так что поезжайте и играйте. Ну, СССР не поехал... После этого Чили еще раз квалифицировалась. Сейчас все эти принципы попираются».

    При этом Медведев выразил надежду, что этот период не будет затяжным: «Он позволит нам не только развиваться в собственном соку, но и развивать спортивные и футбольные связи с другими государствами, которые по населению больше, чем те, которые нас исключают». При этом Медведев не стал обсуждать возможность создания российско-азиатской лиги.

    Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что обсуждавшийся переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола означал бы его откат на 100 лет назад. Он также признал, что в случае с отстранением российских команд от европейских соревнований УЕФА пришлось «отказаться от принципов нейтралитета спорта».

    Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

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    Комментарии (5)

    Васисуалий Лошков
    это он ща,Кого с пиночетом сравнил?????!!!а кто же у нас Луис Корвалан,тогда????киркоров что ли?!
    Local
    Вариться в собственном соку это неплохо, если повар знает процесс.
    А у рукожопов может забродить, либо заплесневеть.
    Kot Piter
    Так он и руководил "жалкие" 16 лет: 17 декабря 1974 г. – 11 марта 1990 г.! 😂😂😂
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