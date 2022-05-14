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    УЕФА: Переход РФС в Азиатскую конфедерацию отбросит российский футбол на 100 лет назад

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    18 комментариев

    Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не оценил идею о переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом он рассказал в интервью изданию STA, опубликованном 14 мая.

    «Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», — заявил Чеферин.

    При этом он добавил, что в случае с отстранением российских команд от европейских соревнований УЕФА пришлось «отказаться от принципов нейтралитета спорта».

    Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

    Ранее российские клубы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА. О том, почему это не поможет, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (18)

    Эд Хэммет
    Всё идёт по плану Путина. Мы все и наш футбол идут в Азию по этому же плану. Россия возвращается в 17-й век, а не на 100 лет назад. До реформ Петра ещё дожить надо. Скажите ещё спасибо, что вас не вернули сразу во времена Ивана Грозного.
    VKuser199962806
    Нашему футболу уже ничего навредить не сможет.
    SKP(тм)
    Может это и к лучшему?
    100 лет назад футболл в России точно был по-настоящему российским и народным.
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