УЕФА: Переход РФС в Азиатскую конфедерацию отбросит российский футбол на 100 лет назад

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не оценил идею о переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом он рассказал в интервью изданию STA, опубликованном 14 мая.



«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», — заявил Чеферин.



При этом он добавил, что в случае с отстранением российских команд от европейских соревнований УЕФА пришлось «отказаться от принципов нейтралитета спорта».

