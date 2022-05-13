«УЕФА — это держатели казино «Лига чемпионов». Не нравится? Идите отсюда»

Футбольные клубы «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» подали апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков в сезоне-2022/23. Как говорят юристы, шансов на положительный результат почти нет, но важен жест.



Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





УЕФА 2 мая принял решение отстранить российские клубы и сборные от всех турниров под эгидой организации. Таким образом, например, «Зенит», выиграв девятый титул в своей истории, остался без Лиги чемпионов. 13 мая стало известно, что петербургская команда совместно с «Динамо», ЦСКА и «Сочи» решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — прокомментировали решение в «Зените».



Увы, но шансов немного. Ранее подобное уже пытался провернуть Российский футбольный союз, попытавшись обжаловать решение ФИФА об отстранении отечественной сборной от стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022. CAS отклонил апелляцию из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами. В судебном органе сообщили: если бы сборную России допустили до участия в стыковых матчах, её соперники получили бы технические поражения, так как матчи не состоялись бы, и целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана.

Старший партнер, адвокатское бюро Forward Legal Алексей Карпенко считает, что исход в случае апелляции «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» будет таким же.

— Есть ли шансы у российских клубов отстоять свое право на участие в еврокубках следующего сезона?

— Я оцениваю эти шансы как нулевые. Это политика. Юридически и РФС в случае с отбором на чемпионат мира, и сейчас российские клубы правы. Всё, что сейчас происходит на Украине не имеет никакого отношения к спорту. Но CAS безусловно встанет на сторону УЕФА. В этом нет никаких сомнений.



— Как они могут принимать решения, для которых нет юридических оснований?

— Все дело в том, что CAS — это не государственный суд, а международный арбитраж. Как бы вам объяснить… международный арбитраж больше вдается в жизненные аспекты дела и чаще всего принимает решения, основываясь на таких критериях как разумность, добросовестность, чем на формальных нормах права. Формальные законы — больше для государственных судов.

— То есть CAS может принимать вообще любые решения без оглядки на закон?

— Безусловно CAS должен постановлять свои решения на основе законов. В нашем случае норм ФИФА и УЕФА. Но толкование их здесь имеет гораздо более фривольные и казуальные формы, чем в государственных судах. То есть отступы и возможность трактовать решения, оставляя формальные нормы в стороне и руководствуясь какими-то жизненными материями, — это достаточно распространенная практика для спортивного арбитража. И тот же CAS это неоднократно демонстрировал.

— И какие жизненные материи они могут в данном случае использовать?



— Думаю, что решение будет выглядеть примерно таким образом. Это, конечно, чисто мои фантазии, но логика может быть такая. Да, мы понимаем, что интересы российских клубов действительно могут быть нарушены решением об отстранении от еврокубков. Но на эту ситуацию надо смотреть шире. Нужно учитывать интересы не только российских клубов, но и интересы других клубов и их болельщиков. Может сложиться ситуация, когда другие команды по политическим мотивам будут отказываться от игр с российскими клубами. Это приведет к отмене матчей, к потере репутации турниров, к утрате зрительского интереса, к убыткам рекламодателей из-за отмены трансляции, к нарушению спортивного принципа из-за потери очков без проведения матчей. И принимая это все во внимание, и учитывая баланс интересов, мы понимаем, что в одном случае нарушаем интересы российской стороны, но в другом — нарушаем интересы команд из других стран, которые против участия России. Поэтому мы все-таки принимаем решение в пользу большей части мира и всего футбольного сообщества. Они это, конечно, еще красиво опишут, но суть будет такая. Да, это неправильно, но они примут именно такое решение. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы поступил также. Им нужно проводить соревнования. Понятно ведь, что как минимум Польша, Украина, Прибалтика, Скандинавия и еще ряд стран точно откажутся от матчей с российскими клубами. И что у них получится за турнир?



— В общем, примерно то же самое, как они объяснили отстранение РФС от отбора на чемпионат мира.

— Да. Они не захотят этих проблем. Нарушаются ли права России? Нарушаются. Нарушаются ли нормы УЕФА и ФИФА? Нарушаются. Но люди там смотрят прагматично.

— В «Зените» и других российских командах тоже наверняка это понимают. Зачем они тогда ввязываются в заведомо проигрышное дело?

— Тут каждый сам принимает решение — отвечать или нет. Кому-то дали пощечину — он умылся и пошел. А кто-то хочет попробовать доказать свою правоту. Я бы тоже оспорил это решение. Оно крайне несправедливое. И не всегда люди идут отстаивать права, точно зная, что они их отстоят. Просто им сложно мириться с этим, и для них это некий манифест. Но шансов ноль. Лига чемпионов — это коммерческое предприятие. Они дураки что ли из-за России отменять трансляции? Что они скажут рекламодателям?

— Это же создает опасный прецедент и возможность для манипуляций в будущем.

— Им наплевать на прецеденты. Представьте, что вы приходите в казино. Вот УЕФА — это держатели казино под названием «Лига чемпионов». Вам не нравится в этом казино? Идите отсюда. Там очередь стоит, чтобы занять места российских клубов. Вот и вся их позиция. Тут ранее «Ювентус» и «Реал» попытались создать Суперлигу. Так им сломали хребет за два месяца. А «Зенит» и «Краснодар» — это далеко не «Ювентус» и «Реал».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

