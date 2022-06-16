Суд в Петербурге закрепил за Лёхой Иркутским статус «вора в законе» и отправил его в тюрьму

Судья Новгородского областного суда на выездном заседании в Петербурге признал Алексея Гудыну виновным в том, что он занял высшее положение в преступной иерархии. 48-летний осуждённый приговорён к тюрьме.
Как следует из приговора, чтение которого 16 июня транслировала объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья счёл доказанной роль Гудыны как «вора в законе» на основании нескольких фактов.
Гудына был «коронован» в 1999 году, и операция на позвоночнике за год до того не может быть сочтена обстоятельством, которое могло бы Иркутскому помешать участвовать в процедуре. Гудына, решил суд, действительно назначал смотрящих в трёх исправительных учреждениях Новгородской области, решал проблемные вопросы с некоторыми сидельцами, которые вели себя «неприемлемо с точки зрения воровской культуры». Также Гудына собирал воровской общак, на Новый год и Пасху отправлял из него осуждённым «грев». Кроме того, у Гудыны нашли чётки с воровской символикой, и у него есть кличка — всё это подтверждает, что он «вор в законе». При этом прогонов, согласно которым Гудына вором быть перестал, не было, а значит, и после введения в 2019 году статьи, по которой и судили Иркутского, он продолжил преступную деятельность.
Обвинение просило 13,5 года, первые шесть из которых Гудына должен провести в тюрьме, а после переехать в колонию строгого режима. Защита просила Иркутского оправдать, говоря об абсурдности некоторых пунктов обвинения и сомнительной работе следствия.
Суд учёл, что сейчас у Гудыны нет судимостей, но есть дети, положительные характеристики и проблемы со здоровьем. В итоге за то, что Иркутский плохо влиял на осуждённых, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Пять лет он должен сидеть в тюрьме, остальное в «строгой» колонии.
Арестованный общак — 800 тысяч рублей и почти 6 тысяч долларов — суд велел обратить в государственную казну в качестве уплаты назначенного приговором трёхмиллионного штрафа.