Военный из Тихвина погиб на Украине

Стало известно о гибели еще одного бойца из Ленобласти в ходе спецоперации на Украине. 17 июня состоится прощание с военным из Тихвина Егором Папуковым, сообщает пресс-служба администрации района.
«При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Папуков Егор Александрович. Мы прощаемся с человеком большого мужества, отдавшим жизнь за Родину, за мирных людей на Донбассе», — заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Прощание с Егором Папуковым пройдет в пятницу в Спасо-Преображенском соборе, похоронят его на воинском кладбище.
Ранее Дрозденко сообщал о гибели на Украине военнослужащего из Выборгского района Владимира Родина и водителя минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона Кемала Бостанова из деревни Горбунки.