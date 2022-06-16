    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.66eur59.12
    ТЕМА ДНЯ

    Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что платят гости

    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Военный из Тихвина погиб на Украине

    2311

    Стало известно о гибели еще одного бойца из Ленобласти в ходе спецоперации на Украине. 17 июня состоится прощание с военным из Тихвина Егором Папуковым, сообщает пресс-служба администрации района.

    Егор Папуков
    Егор Папуков
    ПоделитьсяПоделиться

    «При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Папуков Егор Александрович. Мы прощаемся с человеком большого мужества, отдавшим жизнь за Родину, за мирных людей на Донбассе», — заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

    Прощание с Егором Папуковым пройдет в пятницу в Спасо-Преображенском соборе, похоронят его на воинском кладбище.

    Ранее Дрозденко сообщал о гибели на Украине военнослужащего из Выборгского района Владимира Родина и водителя минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона Кемала Бостанова из деревни Горбунки.

    Егор Папуков
    Егор Папуков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close
    close