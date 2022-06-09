Житель Выборгского района Ленобласти погиб на Украине

На Украине погиб военнослужащий из Выборгского района Ленобласти Владимир Родин. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он выразил соболезнования близким Родина, а также Кемала Бостанова — недавно погибшего на Украине жителя деревни Горбунки Ломоносовского района.
Как писала «Фонтанка», Бостанов родился в 2001 году, а в армию был призван в 2021-м. Администрация Ломоносовского района уточнила, что Кемал был водителем минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона.