Роспотребнадзор требует подготовиться к вспышкам чумы. Нам действительно это грозит в 2022 году?

На реализацию дополнительных мер по профилактике чумы Роспотребнадзор дал время до конца июня Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. В 2022 году эта информация звучит довольно странно, однако в документе сказано, что есть угроза активизации природных очагов чумы и завоза болезни из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Мы изучили документ и поговорили с иммунологом, чтобы разобраться, насколько действительно нужно бояться чумы в России в 2022 году.



Что за болезнь чума?

Чума — это бактериальная инфекция, поражающая некоторых мелких млекопитающих и паразитирующих на них блох. Человеку чума, как правило, передается в результате укусов инфицированными блохами, но при проникновении чумных бактерий в легкие бубонная чума развивается в легочную. Это более опасная форма болезни, которая быстрее распространяется и передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.



Разве чуму не победили?

Нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010–2015 годах во всём мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. Наиболее эндемичными странами, по последним данным ВОЗ, являются Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.



— В России есть эндемичные территории по чуме, это территории юга Сибири, примыкающие к Монголии и Китаю. В Монголии, Внутренней Монголии, некоторых провинциях Китая люди часто контактируют с животными, в том числе употребляют в пищу грызунов, поэтому заразиться чумой возможно — и эти случаи регулярно происходят, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для контроля над инфекцией нужно наблюдать популяцию грызунов, сокращать риски заражения людей и не допускать распространения инфекции в случае заражения людей. В России тоже есть единичные случаи заражения людей.



Какие симптомы у чумы?

У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

«При бубонной чуме могут также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы, — пишет Всемирная организация здравоохранения. — Симптомы легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель, нередко с мокротой, окрашенной кровью».



Можно ли вылечиться?

Да, но очень важно вовремя выявить инфекцию. Без лечения чума может приводить к быстрой смерти, нелеченая легочная чума может закончиться летальным исходом через 18–24 часа после появления симптомов.

— Есть антибиотики, летальность от бубонной чумы снижена до 10%. Легочную форму тоже лечат, она плохо поддается лечению, но это возможно, — говорит Николай Крючков. — Но если инфекция распространилась во все органы и ткани, то человек скорее умрет, чем нет. Поэтому нельзя трогать чумные бубоны — они могут быть похожи на гнойники, но при вскрытии инфекция быстро распространяется по всем органам и тканям. При легочной форме помочь пациентам крайне сложно, но бубонная форма хорошо лечится.



Как не заболеть?

Меры довольно простые. Чтобы предотвратить инфицирование легочной чумой, в случае известия о заражениях в вашем регионе не приближайтесь менее чем на 2 метра к кашляющим людям и проводите меньше времени в местах массового скопления людей — собственно, советы те же, что нам давали в течение всей пандемии коронавируса. Чтобы не заразиться бубонной чумой, не прикасайтесь к мертвым животным и пользуйтесь репеллентами для отпугивания насекомых при нахождении в эндемичных по чуме районах.



Что предлагает Роспотребнадзор?

Согласно постановлению, руководителям территориальных органов ведомства нужно оценить готовность медучреждений, актуализировать планы по санитарной охране. Директорам противочумных учреждений Роспотребнадзора поручено обеспечить готовность спецбригад и лабораторий. Кроме того, нужно провести специальное обучение для медработников и сотрудников пунктов временного размещения лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации. Под последним, вероятно, подразумеваются пункты размещения беженцев. Мы задали вопрос Роспотребнадзору о том, являются ли такие пункты местами повышенной опасности вспышки инфекции, как в случае с холерой, однако к моменту публикации не получили ответа.



— Если речь идет о переселенцах из Украины, то здесь рисков чумы, я думаю, нет. Эта территория по чуме неопасная, — говорит иммунолог. — Холера — это другое заболевание, там пути распространения иные. В лагерях беженцев, где большое скопление народа, при относительно теплой погоде очень легко может произойти мощнейшая вспышка — на уровне города. По чуме то же самое, если перейдет в легочную форму.



Об опасности распространения холеры Роспотребнадзор сообщал в конце апреля. Тогда ведомство рекомендовало уделить особое внимание ситуации в лагерях беженцев и регионах, граничащих с территориями, где проводится спецоперация. Всемирная организация здравоохранения отмечает: к типичным районам повышенного риска относятся примыкающие к городским кварталам трущобы, а также лагеря для внутренне перемещенных лиц и беженцев. В случае с чумой аналогичных предупреждений у ВОЗ нет: по данным организации, риск заболевания чумой человека возникает только на территориях, где присутствует естественный очаг чумы — бактерии, животные резервуары и переносчики.