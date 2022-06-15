Здесь рубили мертвецов и глушили Америку: еще 5 закрытых садов Петербурга от читателей «Фонтанки»

Петербуржцы дополнили собранный «Фонтанкой» список из десяти закрытых садов города. Еще пять зеленых пространств нашлись у больниц, генеральской дачи и разрушающегося особняка.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург стремительно теряет скверы, зеленые бульвары и даже газоны. Город всё больше превращается в каменные джунгли, хотя зеленые оазисы иногда даже строить не нужно — достаточно кое-где снять замки и позвать садовников. Первая наша подборка петербургских садов и парков «не для всех» опубликована здесь. Читатели дополнили её, и вот что получилось.



Сад у Дачи Чернова

Историю глушившей «вражеские голоса» дачи царского генерала «Фонтанка» подробно описывала. Её построили в конце позапрошлого века для Александра Чернова в большом сосновом бору, который дал местности имя Сосновка. После революции в здании был открыт дом отдыха, в 1930-е годы — располагалась больница. В 1943 году усадьба была передана Минсвязи СССР, и внутри поставили оборудование, в том числе для глушения вражеских радиостанций. С тех пор территория усадьбы закрыта для свободного входа. Местные жители давно мечтают увидеть вместо режимного объекта парк на берегу Невы.



Сад заброшенной Обуховской больницы на Фонтанке

Здание первой в Петербурге больницы для простого люда уже давно стоит в разукомплектованном состоянии — «на реконструкции». Именно в Обуховскую Лесков отправил умирать своего Левшу, а пушкинский Герман попал в сумасшедшем состоянии. За корпусом на Фонтанке есть сад. В нём еще в 1932 году установили бюст ученого Николая Пирогова с надписью «Здесь стояла покойницкая, где Н.И. Пирогов на распилах замороженных трупов создавал свой атлас топографической анатомии». Сейчас состояние сада, по словам очевидцев, соответствует зданию больницы.



Сад у здания клиники ВМА на Загородном

С другой стороны, ближе к Витебского вокзалу, шумит липами и ясенями большой закрытый сад у здания клиники термических поражений ВМА на Загородном проспекте, 47. Все, что доступно взору простого горожанина, — это забор, бюро пропусков 49-го военного городка — и высокие зеленые кроны в глубине заросшего квартала, далеко, насколько хватает глаз.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сквер у Центробанка на Загородном

Совсем рядом, на Загородном, 54, — здание Центробанка. Небольшой скверик перед ним также огорожен решеткой. В рабочие дни пройти внутрь можно через калитку с Рузовской улицы, а в выходные все перекрыто.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сад особняка Брусницыных на Кожевенной линии

Фамильное гнездо владельцев кожевенного завода Брусницыных с легендарным «зеркалом Дракулы» (якобы хозяин купил для своего дома то самое зеркало, которое ранее висело в усыпальнице графа Дракулы) давно кричит о реконструкции. За ними есть огороженный сад, без дорожек, но с деревьями, который можно было бы привести в порядок, раз уж на сам особняк денег нет.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Знаете еще места? Напишите в комментариях об известных вам зеленых пространствах в Петербурге, которые можно было бы открыть для публики.



Илья Казаков, «Фонтанка»

