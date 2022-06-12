Вход запрещен: 10 закрытых шикарных садов Петербурга

Сад Мариинского дворца власти открыли для посетителей спустя 178 лет. «А так можно было?» — удивились горожане. На волне этой оттепели «Фонтанка» присмотрелась и к другим давно закрытым зеленым пространствам в Петербурге, которые оживила бы публика.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге есть сады, в которые простым горожанам вход закрыт. Вы не пройдете по этим вычищенным или, наоборот, заросшим аллеям, не послушаете птиц, не посидите в тенечке, не укачаете младенца, не вдохнете свежий летний воздух. Заборы. Решетки. Калитки. Охранные будки. Режимный доступ. Все это часть повседневной жизни, почти уже не замечаемая. Это обновленная версия нашего материала пятилетней давности.



Закрытый сад за Смольным

Помимо общедоступного сада-партера перед Смольным, за зданием бывшего института благородных девиц есть еще и закрытый парк. Если идти вдоль Невы, то после открытой зеленой территории возле Смольного собора начинается высокая массивная решетка. Затем помпезный вход с массивными чугунными воротами, выходящими на реку, которые никогда не открываются. За ними можно разглядеть высокие деревья, аккуратные линии кустов. На спутниковых снимках видны дорожки и парковка. По словам бывавших там людей — как и в Мариинском дворце, сейчас в парке просто «курилка» для чиновников.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закрытый сад за Таврическим дворцом

Со стороны Шпалерной на территорию у Таврического дворца зайти можно, но позади дворца четверть Таврического сада занимает строго охраняемая ФСО территория. Решетки тянутся вплоть до безымянного пруда с южной стороны. «Запретная зона. Проход и проезд запрещен», — гласят желтые таблички за решеткой.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закрытый сад у Михайловского замка

Большой сад со стороны Мойки наглухо закрыт серой решеткой с обеих сторон замка. За ней аккуратные дорожки и красивая лестница. Ближе к набережной стоит серая будка охраны. «Осуществляется видеонаблюдение. Внутриобъектовый пропускной режим». Хотя во времена ПМЭФ там проводились мероприятия.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закрытый сад у Воронцовского дворца

После того как из дворца выехало Суворовское училище, он начал оживать. Фасад обновили, ограду прихорашивают прямо сейчас. Но за решеткой парка почему-то всё еще висит сетка-рабица. С Садовой можно рассмотреть ухоженные аллейки, по которым ездит одинокий газонокосильщик, клумбы, цветы. У закрытых ворот стоят две пустые полосатые будки. Посторонним вход запрещен.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закрытый сад у дворца князя Разумовского

Точнее — это целый квартал на Набережной Мойки, который ныне занимает РГПУ имени Герцена. Проход через оазис в центре Петербурга, полный зелени, старых деревьев и тени, был наглухо перекрыт со всех сторон — и со стороны Казанской площади, и со стороны Мойки. Удобный и приятный глазу горожан, альтернативный шумному Невскому проход дворами с Мойки на Казанскую оказался закрыт. Резные ворота сада, выходящие на Мойку, заперты, кажется, уже сто лет. А со стороны Казанской оборудовали целый проходной контрольный пункт, с вертушками и охраной. И еще один — дальше по набережной Мойки.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сад у бывшего Ассигнационного банка

На Садовой, 21 теперь находится СПбГЭУ. Ворота в большой, прохладный и совершенно пустой сад перед зданием в классическом стиле не открываются никогда. Внутри одиноко стоит лишь памятник Джакомо Кваренги.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парк дворца Бобринских

Сад напротив Новой Голландии всегда закрыт. Внутри есть жизнь — там ухожено, зелено, есть освещение. Внутри видели студентов обитающего здесь Факультета свободных искусств и наук. Путь посторонним на территорию учебного заведения заказан.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сад у Николаевской академии Генерального штаба

У роскошного здания на Суворовском, 32 есть еще и огромный зеленый участок, кончающийся где-то у Парадного квартала. За всегда закрытыми резными воротами облупившаяся и пустая полосатая будка. Другие ворота, угловые, вросли в землю. За привычными решетками и сетками — раскидистые шумящие кроны и пустое, ничем и никем не оживленное уже много лет зеленое пространство.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рядом еще одно пространство военных — госпиталь на Суворовском, 63. Из-за облупившейся, когда-то покрашенной зеленой краской решетки выглядывают старые липы и ясени из большого, заброшенного, прямоугольного в плане сада, совершенного заросшего, без аллей и дорожек. Зеленые проржавленные воротца, кажется, не открывались вообще никогда и выглядят как вход в мир иной.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ворота парка, отгороженного от Невского и площади Островского старинной решеткой, никогда не открываются. Но вход в него есть со стороны Дворца творчества юных и Аничкова лицея, а также через маленькую калитку. Но не каждый горожанин, а тем более турист этот вход найдет. Большую часть времени он совершенно пуст — и зимой, и летом. Сейчас это, вероятно, самое приватное зеленое пространство в сердце Петербурга.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сад у усадьбы Державина

Прекрасный сад примыкает к усадьбе на Фонтанке. Внутри узкий ручей с тремя небольшими прудами, много цветов и красивой зелени, беседка, скамейки. Туристов мало. Свободного входа нет — с взрослых берут по 100 рублей, с детей по 50.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Илья Казаков, Елена Зеликова, «Фонтанка»

