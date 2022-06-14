Петербуржец получил 7 лет за убийство супруги, смерть которой маскировал в SMS

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима Алексея Сидорова, обвиняемого в убийстве супруги. Следователю он рассказывал, как сбросил жену с обрыва, а потом притворялся ею в SMS.

О приговоре Сидорову 14 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, 10 июля прошлого года он вывез супругу на Волго-Донской проспект, в ста метрах от которого толкнул на землю и задушил. Точное время смерти женщины не установлено.



В суде он объяснил, что разнервничался. Жена вернулась домой под утро навеселе и не смогла объяснить, где ночевала. Сидоров пригласил её на прогулку, повторил вопрос и снова не получил ответа.

