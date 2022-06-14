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    Петербуржец получил 7 лет за убийство супруги, смерть которой маскировал в SMS

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    5 комментариев

    Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима Алексея Сидорова, обвиняемого в убийстве супруги. Следователю он рассказывал, как сбросил жену с обрыва, а потом притворялся ею в SMS.

    О приговоре Сидорову 14 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, 10 июля прошлого года он вывез супругу на Волго-Донской проспект, в ста метрах от которого толкнул на землю и задушил. Точное время смерти женщины не установлено.

    В суде он объяснил, что разнервничался. Жена вернулась домой под утро навеселе и не смогла объяснить, где ночевала. Сидоров пригласил её на прогулку, повторил вопрос и снова не получил ответа.

    «Некоторое время Сидоров молчал, но его замучила совесть, и он пошел в полицию», — сообщили в пресс-службе судов.

    Тело 37-летней женщины нашли на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое 23 сентября, после того как днём ранее о её пропаже заявил 18-летний сын.

    Он рассказал, что последний раз видел мать, когда та в июле садилась в «Вольво» отчима после очередной ссоры. Немногим позже дети получили сообщение, якобы написанное матерью: «Передай папе, что всё в порядке». В Следственном комитете сообщали, что Сидоров после задержания признался, что SMS от лица жены, тело которой сбросил в овраг, писал он.

    Суд приговорил мужчину к 7 годам в колонии строгого режима.

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    Комментарии (5)

    Antuan Rokanten
    В СССР за такое 15 лет давали.
    муматор
    СЕМЬ!!!! лет за убийство??? Это что ж за приступ гуманизма у суда? Откуда? Кстати "в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое" - так-то эти два адреса на разных берегах Невы, понаехалово.
    Денеб
    Не женитесь, мужики.....
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