В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Последний раз ее видели в компании супруга еще в июле. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
В полицию Калининского района накануне обратился 18-летний сын женщины. Он сообщил об исчезновении своей 37-летней матери. По словам парня, последний раз он видел ее 10 июля, когда она ушла из дома со своим мужем.
Останки убитой стражам порядка удалось найти на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое. На их след полицейских вывела служебная собака по кличке Карбид. Сейчас супруг погибшей находится в следственных органах.
По предварительной версии, причиной убийства могла стать ревность. По словам сына женщины, у его матери появился активный поклонник, с которым она проводила много времени.