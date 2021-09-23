В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Последний раз ее видели в компании супруга еще в июле. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



В полицию Калининского района накануне обратился 18-летний сын женщины. Он сообщил об исчезновении своей 37-летней матери. По словам парня, последний раз он видел ее 10 июля, когда она ушла из дома со своим мужем.



Останки убитой стражам порядка удалось найти на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое. На их след полицейских вывела служебная собака по кличке Карбид. Сейчас супруг погибшей находится в следственных органах.

