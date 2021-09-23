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Петербуржца подозревают в убийстве жены из ревности. Тело женщины нашла служебная собака

Полицейские в Петербурге нашли тело убитой женщины благодаря служебной собаке

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Последний раз ее видели в компании супруга еще в июле. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В полицию Калининского района накануне обратился 18-летний сын женщины. Он сообщил об исчезновении своей 37-летней матери. По словам парня, последний раз он видел ее 10 июля, когда она ушла из дома со своим мужем.

Останки убитой стражам порядка удалось найти на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое. На их след полицейских вывела служебная собака по кличке Карбид. Сейчас супруг погибшей находится в следственных органах.

Служебная собака Карбид
Служебная собака КарбидФото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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По предварительной версии, причиной убийства могла стать ревность. По словам сына женщины, у его матери появился активный поклонник, с которым она проводила много времени.

Служебная собака Карбид
Служебная собака КарбидФото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (5)

spb7771250
РСП - зло!
nuga
Активный поклонник и пассивный муж.Женщина играла с огнем.
WuhanRockCafe
Служебные собаки прекрасны.
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