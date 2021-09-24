«Передай папе, что всё в порядке». Петербуржец рассказал, как сбросил жену с обрыва, а потом притворялся ею в sms

Задержанный по подозрению в убийстве супруги житель Калининского района Петербурга даёт признательные показания. Мужчина объяснил, как два месяца скрывал её смерть от детей.
Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 24 сентября, 43-летний мужчина полностью признал вину в преступлении, обвинение ему собираются предъявить в ближайшее время. Он демонстрирует готовность к сотрудничеству.
По версии следствия, вечером 10 июля подозреваемый увёз жену на её машине в Красногвардейский район, где рядом с КАД задушил женщину, а потом скинул её тело в овраг.
«Впоследствии с целью сокрытия следов преступления подозреваемый, воспользовавшись неавторизированным абонентским номером, писал смс-сообщения сыновьям убитой женщины. Кроме того, через некоторое время вернулся на место происшествия и присыпал сверху еще грунта», — сообщают в ведомстве.
Тело убитой помогла найти служебная собака. Подозреваемого задержали накануне. По данным «Фонтанки», с просьбой о помощи в полицию 22 сентября обратился 18-летний сын женщины, который заявил, что мать ушла из дома, через несколько дней его брат получил сообщение: «Передай папе, что всё в порядке». Больше она на связь не выходила.
По словам сына, у матери была слабость к спиртному, на этом фоне разладились отношения с отчимом. Свою лепту внёс и появившийся любовник. Юноша отметил, что видел, как мать и отчим садились в «Вольво» 10 июля после очередной ссоры.