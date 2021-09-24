«Передай папе, что всё в порядке». Петербуржец рассказал, как сбросил жену с обрыва, а потом притворялся ею в sms

Задержанный по подозрению в убийстве супруги житель Калининского района Петербурга даёт признательные показания. Мужчина объяснил, как два месяца скрывал её смерть от детей.



Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 24 сентября, 43-летний мужчина полностью признал вину в преступлении, обвинение ему собираются предъявить в ближайшее время. Он демонстрирует готовность к сотрудничеству.



По версии следствия, вечером 10 июля подозреваемый увёз жену на её машине в Красногвардейский район, где рядом с КАД задушил женщину, а потом скинул её тело в овраг.

