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    Навального увезли недалеко. Оппозиционера этапировали в колонию под Владимиром

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    Политик Алексей Навальный этапирован из исправительной колонии № 2 в Покрове в ИК-6 строгого режима в Мелехово в той же Владимирской области. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Яжана.

    Днем во вторник юрист Вадим Кобзев заявил, что оппозиционера этапировали, но куда — неизвестно. Позже адвокат Навального Ольга Михайлова уточнила, что политика перевели в колонию строгого режима, это связано со вступлением в силу приговора Лефортовского суда.

    В конце марта Лефортовский районный суд на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.

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