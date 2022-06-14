Навального этапировали из Покрова. Куда именно — неизвестно

Из покровской колонии общего режима этапировали Алексея Навального. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
«Куда именно — неизвестно», — сообщил защитник Навального агентству.
Московский городской суд 24 мая отклонил апелляцию адвокатов Навального на приговор Лефортовского суда. Его должны были отправить в колонию строгого режима.
В конце марта Лефортовский районный суд на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.