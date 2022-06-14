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    Навального этапировали из Покрова. Куда именно — неизвестно

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    8 комментариев

    Из покровской колонии общего режима этапировали Алексея Навального. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

    «Куда именно — неизвестно», — сообщил защитник Навального агентству.

    Московский городской суд 24 мая отклонил апелляцию адвокатов Навального на приговор Лефортовского суда. Его должны были отправить в колонию строгого режима.

    В конце марта Лефортовский районный суд на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.

    Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше», оппозиционер должен был освободиться из колонии в октябре 2023 года.

    Однако ему вменили еще две статьи. Первая — это статья 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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    Комментарии (8)

    274708530
    Я не симпатизирую Навальному, но надеюсь увидеть как он и его оппонент поменяются местами. Время придет.
    252674901
    Путин боится и ненавидит Навального до такой степени, что даже фамилию не может произнести!
    Satyr
    Учите историю...
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