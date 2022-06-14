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    На дороги Петербурга вместе с водой налило пробок

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    Осадки в Петербурге традиционно сопровождаются аномальными дорожными пробками. К вечернему часу пик 14 июня движение в городе на два балла плотнее обычного.

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    По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине шестого часа вечера дороги Петербурга оказались загружены на 7 баллов вместо обычных для летнего вторника пяти. Особенно плотно в центре: на Невском, Литейном, Лиговском проспектах, Садовой улице, Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Литейный мост стоит в обе стороны. На улице Академика Лебедева и Лесном проспекте плотная пробка на север города.

    На КАД напряженная ситуация на юге: внешнее кольцо стоит от Московского шоссе до вантового моста, внутреннее — от Мурманского шоссе и тоже до вантового. На Московском шоссе вновь собрался затор на выезд из города.

    Во второй половине 14 июня в Петербург пришли обещанные дожди. По прогнозу, заливать город будет ближайшие сутки.

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