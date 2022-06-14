Петербуржцев попросили об осторожности во время надвигающейся непогоды

В ближайшие сутки в Петербурге ожидаются сильные дожди. Об этом во вторник жителей предупреждает правительство города.

«Может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду», — гласит запись от 14 июня в Telegram-канале правительства.



Особую осторожность в Смольном просят соблюдать автомобилистов. Такая же рекомендация и для пешеходов.

Во всех районах Петербурга будут дежурить более двадцати аварийных бригад городского ГУП «Водоканал». Особое внимание специалисты предприятия пообещали уделять территориям рядом с социальными объектами, остановками общественного транспорта и станциями метро.

