Петербуржцев попросили об осторожности во время надвигающейся непогоды

В ближайшие сутки в Петербурге ожидаются сильные дожди. Об этом во вторник жителей предупреждает правительство города.
«Может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду», — гласит запись от 14 июня в Telegram-канале правительства.
Особую осторожность в Смольном просят соблюдать автомобилистов. Такая же рекомендация и для пешеходов.
Во всех районах Петербурга будут дежурить более двадцати аварийных бригад городского ГУП «Водоканал». Особое внимание специалисты предприятия пообещали уделять территориям рядом с социальными объектами, остановками общественного транспорта и станциями метро.
14 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов показал циклон, который станет виновником плохой погоды в регионе в ближайшее время. Он захватывает несколько стран.