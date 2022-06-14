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    Петербуржцев попросили об осторожности во время надвигающейся непогоды

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    1 комментарий

    В ближайшие сутки в Петербурге ожидаются сильные дожди. Об этом во вторник жителей предупреждает правительство города.

    «Может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду», — гласит запись от 14 июня в Telegram-канале правительства.

    Особую осторожность в Смольном просят соблюдать автомобилистов. Такая же рекомендация и для пешеходов.

    Во всех районах Петербурга будут дежурить более двадцати аварийных бригад городского ГУП «Водоканал». Особое внимание специалисты предприятия пообещали уделять территориям рядом с социальными объектами, остановками общественного транспорта и станциями метро.

    14 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов показал циклон, который станет виновником плохой погоды в регионе в ближайшее время. Он захватывает несколько стран.

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    Комментарии (1)

    07A
    А велосипедистов и самокатчиков особую осторожность соблюдать никто не просит. Наоборот, сегодня ваш день, рискуйте на каждом перекрестке!
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