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    По лужам без зонта. Петербург встречает летний дождь

    1993
    3 комментария

    Солнечные выходные в Петербурге сменились дождями, но водой жителей не напугать: даже зонты достают не все, а кто-то резво рассекает по лужам, например, на скейте. «Фонтанка» подсмотрела за горожанами на мокрых улицах.

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    В ближайшие сутки на Петербург обрушатся мощные ливни, предупреждают синоптики. И к вечеру вторника во многих районах города уже начало поливать. «Яндекс.Погода» утром прогнозировала Северной столице самое дождливое 14 июня за последние 60 лет.

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    За сутки в Петербурге может выпасть более половины месячной нормы осадков, и приправить это погода может сильными порывами ветра, предупреждают в Смольном и призывают водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

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    Комментарии (3)

    07A
    60 лет назад что было только кот обормот помнит.
    NSИ
    дожили...уже обычный дождь в Петербурге в диковинку
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