На Петербург идёт циклон. «Яндекс» обещает самое дождливое 14 июня за 60 лет

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклона, выходящего своим центром на юго-запад Северо-Западного округа. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, во второй половине дня начнутся дожди, местами по области возможны грозы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Яндекс.Погода» прогнозирует самое дождливое 14 июня за 60 лет — 11,7 мм осадков. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в петербурге бывает паcмурно, но без осадков, от 8 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 14 июня выдалось в 1962 году — плюс 5 днём, а самое тёплое в 1995 году — 31 градус жары.



В ночь на среду, по данным СЗ УГМС, вероятны грозы, днём — дожди и даже ливни, ветер местами с сильными порывами. Температура понизится до 16–18 градусов.

