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    На Петербург идёт циклон. «Яндекс» обещает самое дождливое 14 июня за 60 лет

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    4 комментария

    Порадовав солнечными выходными, погода в Петербурге испортится. Новая рабочая неделя будет короткой, но дождливой.

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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июня днём ожидается дождь, ветер умеренный, 18–20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклона, выходящего своим центром на юго-запад Северо-Западного округа. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, во второй половине дня начнутся дожди, местами по области возможны грозы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «Яндекс.Погода» прогнозирует самое дождливое 14 июня за 60 лет — 11,7 мм осадков. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в петербурге бывает паcмурно, но без осадков, от 8 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 14 июня выдалось в 1962 году — плюс 5 днём, а самое тёплое в 1995 году — 31 градус жары.

    В ночь на среду, по данным СЗ УГМС, вероятны грозы, днём — дожди и даже ливни, ветер местами с сильными порывами. Температура понизится до 16–18 градусов.

    Фото:
    «Дорожный инспектор    »

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    Комментарии (4)

    266065285
    В самый раз, если не обманут. Дождей давно заждались. По области пересохло всё.
    своих не бросаем
    раз Яндекс, значит дождя не будет.
    Милая +
    Красивое фото! Открыточный вид. Удачный ракурс выбран.
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