Филипп Киркоров собирается приехать на открытие ПМЭФ

Певец Филипп Киркоров держит путь в Петербург. Артист собирается побывать на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал он во вторник в социальных сетях.
«К юбилею первого Российского императора мы с командой Тимура Бекмамбетова приготовили подарок и сняли скетчком, где я играю Петра I. <...> Рад, что именно Санкт-Петербург стал центром юбилейных торжеств по случаю его 350-летия, куда я сегодня и держу путь. И уже завтра буду на открытии XXV Петербургского международного экономического форума», — заявил Киркоров 14 июня.
По данным «Фонтанки», 15 июня в «Новой Голландии» состоится концерт исполнителя. Организатор мероприятия — банк МКБ.
Напомним, в 2022 году ПМЭФ состоится 15–18 июня, главная тема мероприятия звучит как «Новый мир — новые возможности». Запланированы бизнес-диалоги с представителями стран Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.