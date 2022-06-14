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    Филипп Киркоров собирается приехать на открытие ПМЭФ

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    6 комментариев

    Певец Филипп Киркоров держит путь в Петербург. Артист собирается побывать на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал он во вторник в социальных сетях.

    «К юбилею первого Российского императора мы с командой Тимура Бекмамбетова приготовили подарок и сняли скетчком, где я играю Петра I. <...> Рад, что именно Санкт-Петербург стал центром юбилейных торжеств по случаю его 350-летия, куда я сегодня и держу путь. И уже завтра буду на открытии XXV Петербургского международного экономического форума», — заявил Киркоров 14 июня.

    По данным «Фонтанки», 15 июня в «Новой Голландии» состоится концерт исполнителя. Организатор мероприятия — банк МКБ.

    Напомним, в 2022 году ПМЭФ состоится 15–18 июня, главная тема мероприятия звучит как «Новый мир — новые возможности». Запланированы бизнес-диалоги с представителями стран Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.

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    Комментарии (6)

    Софья Рафаиловна
    Нет, позвольте! А господа из "дружественных стран" Африки - они будут? А талибы? Или вся международность форума - это наполовину болгарин киркоров? А он экономист?
    275050242
    «К юбилею первого Российского императора мы с командой Тимура Бекмамбетова приготовили подарок и сняли скетчком, где я играю Петра I.»

    Названная иноземным словом, гнусная пародия на деятельность Петра I выдается за подарок к его юбилею?
    Денег за этот подарок не забудет с бюджета стрясти?
    Mustamyaki
    В прошлый раз Милохин, в этот раз Киркоров - растёт наш ПМЭФ! Если санкции снимут в будущем, то может и Элтон Джон заглянет.
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