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    Пользователи «Яндекс.Еды» подали иски в три петербургских суда после утечки персональных данных

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    3 комментария

    Два десятка петербуржцев подали иски о защите прав потребителей в петербургские суды на сервис «Яндекс.Еда» после того, как данные пользователей оказались в сети.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 июня, самый массовый иск получили в Куйбышевском районном суде. В нем объединены жалобы 13 человек. Они требуют с ответчика — ООО «Яндекс.Еда» компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, а также хотят, чтобы компанию оштрафовали за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

    Иск пока не принят к производству.

    А вот в Невском районном суде уже приняли документы от двух истцов с аналогичными требованиями. Правда, сумму компенсации они заявили в 30 тысяч рублей. И также настаивают на штрафе.

    Еще один иск, опять же от двух пользователей сервиса, получил Василеостровский районный суд. Там двое петербуржцев хотят получить за разглашение их данных 200 тысяч и полмиллиона, соответственно.

    Сервис «Яндекс.Еда» сообщил об утечке телефонных номеров клиентов, а также имен и сведений о заказах в начале марта. Компания получила коллективный иск от пользователей. Изначально его подали 33 клиента, к которым потом присоединились еще 300 человек.

    Мировой суд в Москве в конце апреля оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ.

    СК после этого возбудил уголовное дело по трем статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни, «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

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    Комментарии (3)

    jack nikolson
    а как узнать, что и твои данные тоже утекли? купить уплывшую базу и проверить?))
    275203172
    А как выяснилось, что данные утекли и в чем это теперь проявляется? Звонят по телефону и предлагают пиццу купить?
    Yksy
    Мои данные тоже утекли, я бы подала. Но думаю, что присудят по 3000 рублей, а для этого придется отдать еще более персональные данные как минимум юристам, от которых эти данные таки тоже могут утечь.
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