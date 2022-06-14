Пользователи «Яндекс.Еды» подали иски в три петербургских суда после утечки персональных данных

Два десятка петербуржцев подали иски о защите прав потребителей в петербургские суды на сервис «Яндекс.Еда» после того, как данные пользователей оказались в сети.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 июня, самый массовый иск получили в Куйбышевском районном суде. В нем объединены жалобы 13 человек. Они требуют с ответчика — ООО «Яндекс.Еда» компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, а также хотят, чтобы компанию оштрафовали за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.



Иск пока не принят к производству.

А вот в Невском районном суде уже приняли документы от двух истцов с аналогичными требованиями. Правда, сумму компенсации они заявили в 30 тысяч рублей. И также настаивают на штрафе.



Еще один иск, опять же от двух пользователей сервиса, получил Василеостровский районный суд. Там двое петербуржцев хотят получить за разглашение их данных 200 тысяч и полмиллиона, соответственно.

Сервис «Яндекс.Еда» сообщил об утечке телефонных номеров клиентов, а также имен и сведений о заказах в начале марта. Компания получила коллективный иск от пользователей. Изначально его подали 33 клиента, к которым потом присоединились еще 300 человек.

