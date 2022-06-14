Беглов показал лагерь на севере Петербурга, куда приедут дети из Мариуполя

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке лагеря «Дружных» в Курортном районе города к встрече детей из Мариуполя.
По словам губернатора, 23 июня в лагерь приедут 408 школьников разного возраста, а всего за четыре смены — 1 600 мариупольских детей.
«Проверил условия проживания, питания и досуга в детском оздоровительном комплексе в Курортном районе. <...> Дети смогут заниматься конным спортом и посещать контактный зоопарк. Для маленьких гостей также проведут экскурсии в городе», — сообщается в телеграм-канале Беглова 14 июня.
Губернатор Петербурга 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.