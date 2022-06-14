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    Беглов показал лагерь на севере Петербурга, куда приедут дети из Мариуполя

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    7 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке лагеря «Дружных» в Курортном районе города к встрече детей из Мариуполя.

    По словам губернатора, 23 июня в лагерь приедут 408 школьников разного возраста, а всего за четыре смены — 1 600 мариупольских детей.

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    «Проверил условия проживания, питания и досуга в детском оздоровительном комплексе в Курортном районе. <...> Дети смогут заниматься конным спортом и посещать контактный зоопарк. Для маленьких гостей также проведут экскурсии в городе», — сообщается в телеграм-канале Беглова 14 июня.

    Губернатор Петербурга 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.



    Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.

    6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

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    Комментарии (7)

    274952631
    Давайте всех африканских голодающих сюда!!! Ничего страшного,что город разбит и блокадникт голодают.. Главное- Мариуполь !!!
    Тошнит...
    274700871
    все новенькое, чистое, аккуратное, во всех бы так лагерях, а то почему для наших ребятишек старые кровати, всё на быструю руку сколоченное, как будто лет 20 ничего не делалось.
    174538578
    Бедные дети. Страшно представить, что они пережили.
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