Посмотрите, как на Неве прошла репетиция «Алых парусов»

В ночь с 12 на 13 июня в акватории Невы прошла репетиция праздника выпускников школ «Алые паруса». Ее запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки».
В честь празднования Дня России большинство мостов Петербурга ночью остались сведенными. Исключением стали Дворцовый и Благовещенский, их развели на несколько часов ради репетиции «Алых парусов».
Впрочем, горожане и гости Петербурга могли увидеть, как бриг «Россия» раскрывает свои красные паруса еще днем накануне.
Праздник выпускников в 2022 году пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. Организация и трансляция мероприятия в прямом эфире обойдутся в 35 млн рублей.