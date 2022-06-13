    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    758мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.78eur60.97
    Русский дизайнШкольница в реанимацииКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Посмотрите, как на Неве прошла репетиция «Алых парусов»

    2016
    3 комментария

    В ночь с 12 на 13 июня в акватории Невы прошла репетиция праздника выпускников школ «Алые паруса». Ее запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки».

    В честь празднования Дня России большинство мостов Петербурга ночью остались сведенными. Исключением стали Дворцовый и Благовещенский, их развели на несколько часов ради репетиции «Алых парусов».

    ПоделитьсяПоделиться

    Впрочем, горожане и гости Петербурга могли увидеть, как бриг «Россия» раскрывает свои красные паруса еще днем накануне.

    Праздник выпускников в 2022 году пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. Организация и трансляция мероприятия в прямом эфире обойдутся в 35 млн рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    274570806
    и даже сюда политику засунули.. все эти годы без флага обходились и нормально себя чувствовали
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close