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    Посмотрите, как бриг «Россия» на Неве расправляет алые паруса перед началом репетиции

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    Петербуржцы и гости города получили приятный сюрприз на День России и смогут полюбоваться на бриг «Россия» с алыми парусами в ночь на 13 июня.

    Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

    Совсем скоро в акватории Невы начнется репетиция праздника выпускников. Сейчас бриг расправляет паруса.

    Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
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    В связи с празднованием Дня России в ночь на 13 июня в городе останутся сведенными мосты. Исключением станут Дворцовый и Благовещенский, которые разведут для репетиции праздника. Дворцовый мост будет разведен с 00:30 до 2:45, Благовещенский — с 22:50 до 23:25 и с 02:20 до 02:55.

    В этом году праздник выпускников школ собираются провести в ночь на 25 июня. На его организацию и трансляцию в прямом эфире планируется потратить почти 35 млн рублей.

    Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

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