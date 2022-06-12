После хлопка бытового газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела. СК назвал причину ЧП

Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти 12 июня, предположительно — это скопления бытового газа в помещении кухни и неосторожного обращения с огнём. В момент «хлопка» газовые краны бытовой плиты были открыты.

Специалисты Следственного комитета установили предварительную причину взрыва газа в доме села Русско-Высоцкое.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба) и 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Взрыв, который повредил конструкции дома 17 в селе Русско-Высоцкое, произошел накануне вечером. Эпицентром стала квартира на втором этаже. Оттуда эвакуировали обожженного и травмированного мужчину — сына хозяйки. Этажом выше пострадал еще один мужчина. Оба были госпитализированы в Ломоносовскую ЦРБ .

«Фонтанка» показывала квартиру, где все произошло, а также сам дом после ЧП.

Администрация района решила временно расселить две парадные. Жители ночевали либо у родственников, либо в близлежащей школе.