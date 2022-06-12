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    После хлопка бытового газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела. СК назвал причину ЧП

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    2 комментария

    Специалисты Следственного комитета установили предварительную причину взрыва газа в доме села Русско-Высоцкое.

    Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти 12 июня, предположительно — это скопления бытового газа в помещении кухни и неосторожного обращения с огнём. В момент «хлопка» газовые краны бытовой плиты были открыты.

    Возбуждены уголовные дела по статьям 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба) и 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

    Проводится дальнейшее расследование.

    Взрыв, который повредил конструкции дома 17 в селе Русско-Высоцкое, произошел накануне вечером. Эпицентром стала квартира на втором этаже. Оттуда эвакуировали обожженного и травмированного мужчину — сына хозяйки. Этажом выше пострадал еще один мужчина. Оба были госпитализированы в Ломоносовскую ЦРБ.

    «Фонтанка» показывала квартиру, где все произошло, а также сам дом после ЧП.

    Администрация района решила временно расселить две парадные. Жители ночевали либо у родственников, либо в близлежащей школе.

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    Комментарии (2)

    Avs7153
    Хлопкоробы Узбекистана и примкнувшие к ним нефтяники Каспия против!
    shipland1
    Блин, да называйте вещи своими именами, достали уже свои хлопками и отрицательным ростом!
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