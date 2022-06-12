«Дочка аж подпрыгнула». После взрыва газа в квартире под Петербургом с раскуроченного балкона снимали девушку

Эвакуация из разрушенных квартир после взрыва газа в поселке Русско-Высоцкое заняла некоторое время. Одну из жительниц дома номер 17 пришлось снимать с искореженного балкона, сообщает вечером 11 июня 47news.



В данный момент проверку произошедшего проводят прокуратура и СК Ленинградской области.

«Сижу с дочкой на кухне, пью чай, смотрим в окно. Вдруг: «Бах!». В 17-м рама вылетает, кирпичи в стороны и пролеты вниз. У меня дочка аж подпрыгнула», – рассказал 47news житель Русско-Высоцкого Евгений. По его словам, провалились 3 этажа. Оказавшаяся на балконе женщина даже не звала на помощь.