    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.78eur60.97
    Когда откроется МакдональдсГде сегодня перекрытоКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Дочка аж подпрыгнула». После взрыва газа в квартире под Петербургом с раскуроченного балкона снимали девушку

    2062
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Эвакуация из разрушенных квартир после взрыва газа в поселке Русско-Высоцкое заняла некоторое время. Одну из жительниц дома номер 17 пришлось снимать с искореженного балкона, сообщает вечером 11 июня 47news.

    В данный момент проверку произошедшего проводят прокуратура и СК Ленинградской области.

    «Сижу с дочкой на кухне, пью чай, смотрим в окно. Вдруг: «Бах!». В 17-м рама вылетает, кирпичи в стороны и пролеты вниз. У меня дочка аж подпрыгнула», – рассказал 47news житель Русско-Высоцкого Евгений. По его словам, провалились 3 этажа. Оказавшаяся на балконе женщина даже не звала на помощь.

    Напомним, газ в Русско-Высоцком рванул поздним вечером 11 июня. Пострадал один человек.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close