В жилом доме в Русско-Высоцком рванул газ, пострадал мужчина

Один человек получил травмы в результате взрыва газа в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 11 июня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Александра Дрозденко.
По словам очевидцев, газ рванул на втором этаже пятиэтажного жилого дома в посёлке Русско-Высоцкое. Судя по фотографиям, пострадали три этажа. На втором и третьем вылетело остекление, полностью разрушен балкон одной из квартир.
Власти уточняют, что повреждены бетонные конструкции. Из дома эвакуирован 21 человек, хозяин квартиры, где произошёл взрыв, госпитализирован.
«На месте работают спасатели. Восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области», - сообщают в аппарате губернатора.
В правительстве добавили, что решение о том, безопасно ли жителям возвращаться в квартиры, будет принято по итогам заседания районной комиссии по ЧС.