Две парадные дома в Русско-Высоцком расселили после взрыва газа в квартире. В больницу доставили двоих

Помимо мужчины из квартиры, где был эпицентр газового «хлопка», в больницу увезли его соседа. Другим жильцам дома пришлось ночевать в школе или у родственников.
Крайне тяжелым считают состояние 30-летнего мужчины врачи Ломоносовской ЦРБ, которого привезли первым из дома 17 села Русско-Высоцкое, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Помимо ожогов и травм у него, по предварительной информации, зафиксировали наркотическое опьянение. Мужчина является сыном хозяйки квартиры. В стационар также привезли 27-летнего мужчину из квартиры этажом выше — у него травмы головы и состояние средней тяжести.
Всего из здания были эвакуированы 40 человек. Не все смогли вернуться в квартиры после того, как сотрудники экстренных служб закончили работу. Администрация Ломоносовского района приняла решение о временном расселении двух парадных. Шестеро жильцов провели ночь в ближайшей школе, остальные 20 предпочли остаться у родственников.
«Фонтанка» писала, что газ рванул на втором этаже пятиэтажного жилого дома в селе Русско-Высоцкое. Повреждены были конструкции второго и третьего этажа. Одну из жительниц дома снимали с раскуроченного балкона.
«Фонтанка» также показывала фото из квартиры, где был эпицентр.