Путин не будет проводить традиционную встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) традиционную встречу с руководством иностранных компаний и с международными инвесторами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет 12 июня ТАСС.

«Нет, в этом году не планируется. <...> Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — заявил Песков.