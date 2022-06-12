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    Путин не будет проводить традиционную встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин не планирует проводить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) традиционную встречу с руководством иностранных компаний и с международными инвесторами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет 12 июня ТАСС.

    «Нет, в этом году не планируется. <...> Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — заявил Песков.

    Санкт-Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня. Главная тема мероприятия звучит как «Новый мир — новые возможности».

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    Комментарии (5)

    Piter Russo
    Что бы западные политики не начали звонить бизнесменам с требованием уйти из РФ, лучше конечно встречи проводить не публично.
    265927066
    Пошто обидел глав корпораций Афганистана, Лугандона и Северной Кореи?
    mihagr76
    А там есть такие?)
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