Глава финала ЛЧ в Петербурге объяснил, почему город победил в борьбе за Суперкубок

Футбольные функционеры России посчитали, что приготовления, сделанные в Петербурге к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 года, «логично использовать». Наработки должны быть востребованы. Об этом заявил бывший гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, пишет 11 июня «Чемпионат».



«В Санкт-Петербурге было готово почти всё. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета», — цитирует издание Алексея Сорокина.