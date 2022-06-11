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    Глава финала ЛЧ в Петербурге объяснил, почему город победил в борьбе за Суперкубок

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    3 комментария

    Футбольные функционеры России посчитали, что приготовления, сделанные в Петербурге к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 года, «логично использовать». Наработки должны быть востребованы. Об этом заявил бывший гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, пишет 11 июня «Чемпионат».

    «В Санкт-Петербурге было готово почти всё. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета», — цитирует издание Алексея Сорокина.

    По его словам, то, что нужно доделать, можно завершить в кратчайшие сроки. Плюс ко всему, в городе осталась инфраструктура со времен проведения чемпионата Европы по футболу.

    Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Петербурге 9 июля. День проведения встречи между «Зенитом» и «Спартаком» совпал с датой концерта группы «Руки вверх». Он должен был пройти там же, на «Газпроме арене».

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    Комментарии (3)

    angrу
    Не слишком ли много пафоса вокруг матча который по ценности трофея приближается к нулю?
    252674901
    А мегафутболисты из днр и лнр будут?
    260781601
    Импортозамещение.
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