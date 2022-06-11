Глава финала ЛЧ в Петербурге объяснил, почему город победил в борьбе за Суперкубок

Футбольные функционеры России посчитали, что приготовления, сделанные в Петербурге к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 года, «логично использовать». Наработки должны быть востребованы. Об этом заявил бывший гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, пишет 11 июня «Чемпионат».
«В Санкт-Петербурге было готово почти всё. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета», — цитирует издание Алексея Сорокина.
По его словам, то, что нужно доделать, можно завершить в кратчайшие сроки. Плюс ко всему, в городе осталась инфраструктура со времен проведения чемпионата Европы по футболу.
Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Петербурге 9 июля. День проведения встречи между «Зенитом» и «Спартаком» совпал с датой концерта группы «Руки вверх». Он должен был пройти там же, на «Газпроме арене».