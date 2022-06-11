В России начались длинные выходные

Длинные выходные в связи с празднованием Дня России начались в стране. За ними наступит четырехдневная рабочая неделя.
В этом году дата эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.
Следующие нерабочие праздничные дни будут ноября по случаю празднования Дня народного единства.
В выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга состоится ХХХI международный марафон «Белые ночи». Ради него будут поэтапно перекрывать движение транспорта в Центральном районе, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Крестовском острове, а также изменят маршруты общественного транспорта.
Также во время длинных выходных в городе изменится график разводки мостов.