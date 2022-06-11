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    В России начались длинные выходные

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    1 комментарий

    Длинные выходные в связи с празднованием Дня России начались в стране. За ними наступит четырехдневная рабочая неделя.

    В этом году дата эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

    Следующие нерабочие праздничные дни будут ноября по случаю празднования Дня народного единства.

    В выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга состоится ХХХI международный марафон «Белые ночи». Ради него будут поэтапно перекрывать движение транспорта в Центральном районе, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Крестовском острове, а также изменят маршруты общественного транспорта.

    Также во время длинных выходных в городе изменится график разводки мостов.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    мои друзья из Норвегии до сих пор и не могут понять зачем мы работать начать не хотим...
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