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    В Петербурге три моста изменят режим разводки в ночь на 12 июня

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    Празднование Дня России, репетиция праздника выпускников «Алые паруса» и марафон «Белые ночи» изменят расписание разводки петербургских мостов. Об изменениях информирует СПб ГБУ «Мостотрест» 10 июня.

    11 июня для проведения марафона на Дворцовом и Троицком мосту будет прекращено движение с 20:30. Три моста — Благовещенский, Троицкий и Дворцовый разведут в иное время в ночь на 12 июня.

    Благовещенский мост: разводка в 23:00, наводка в 23:15, разводка в 01:25, наводка в 02:45, разводка в 03:10, наводка в 05:00

    Дворцовый мост: разводка в 00:30, наводка в 02:50, разводка в 03:10, наводка в 04:55

    Троицкий мост: разводка в 03:00, наводка в 04:50

    Остальные мосты разведут по графику.

    В ночь с 12 на 13 июня мосты не разводятся в связи с празднованием Дня России.

    Для проведения репетиции праздника выпускников «Алые паруса» разведут Благовещенский и Дворцовые мосты. График будет опубликован 12 июня.

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