Марафон «Белые ночи» перекроет улицы Петербурга на выходных

В выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга состоится ХХХI международный марафон «Белые ночи». Ради него будут поэтапно перекрывать движение транспорта в Центральном районе, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Крестовском острове, а также изменят маршруты общественного транспорта. Об этом 10 июня предупреждает комитет по транспорту.
Для движения транспорта будут перекрывать следующие улицы:
- с 8:00 11 июня до 6:00 12 июня — Тифлисскую улицу от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Биржевой проезд, Петровскую набережную, Петроградскую набережную от Петровской набережной до Сампсониевского моста, Троицкую площадь П.С., Мичуринскую улицу от Пеньковой улицы до Петровской набережной, Казарменный переулок, улицу Рентгена, Адмиралтейский проезд, Кричевский переулок, Гагаринскую улицу от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, набережную Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова;
- с 12:00 11 июня до 6:00 12 июня — набережную Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, набережную канала Грибоедова от Царицынского переулка до Невского проспекта, проезд вдоль Марсового поля, Ждановскую набережную от Ждановской улицы до моста Красного Курсанта, Петровский проспект, Петровскую площадь, улицу Савиной, Южную дорогу, Северную дорогу от Велосипедной аллеи до Южной дороги, Велосипедную аллею, Миллионную улицу от проезда вдоль Марсового поля до Суворовской площади;
- с 16:00 11 июня до 6:00 12 июня — Ждановскую набережную от Тучкова моста до Ждановской улицы, Биржевую площадь, Средний проспект В.О. от Тучкова переулка до набережной Макарова, набережную Макарова, Тучков мост, Большой проспект П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, проспект Добролюбова от Провиантской улицы до Тучкова моста, Мытнинскую и Кронверкскую набережные, Аптекарскую набережную от Гренадерского моста до Аптекарского проспекта, Петроградскую набережную от улицы Куйбышева до Гренадерского моста, Пинский переулок, улицу Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной, Аптекарский проспект от улицы Профессора Попова до набережной Карповки, набережную Карповки от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной, Потемкинскую улицу от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, улицу Смольного, Лафонскую улицу, площадь Пролетарской Диктатуры (кроме троллейбусов), Смольный проспект, Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;
- с 18:30 11 июня до 6:00 12 июня — съезд с Тульской улицы на Синопскую набережную, Водопроводный переулок, Дворцовую и Синопскую набережные, набережную Кутузова, Воскресенскую набережную, проспект Чернышевского от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, Адмиралтейскую и Смольную набережные, Синопскую набережную от Смольной набережной до Херсонской улицы, Адмиралтейскую набережную от Сенатской площади до Дворцового моста, съезды с Литейного и Большеохтинского мостов; набережную Мойки от набережной Зимней канавки до Невского проспекта, от Кирпичного переулка до Невского проспекта и от Гороховой улицы к Невскому проспекту; Дворцовую площадь, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- с 20:30 11 июня до 6:00 12 июня — Миллионную улицу от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки, набережную Лебяжьей канавки, Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, Университетскую набережную от Дворцового моста до Таможенного переулка, Дворцовый мост, Суворовскую площадь, набережную Мойки от Гороховой улицы к Невскому проспекту, Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной до Троицкого моста, Троицкий мост, улицу Куйбышева от улицы Чапаева до Сампсониевского моста, съезды с Выборгской набережной на Гренадерский мост, съезд с Пироговской набережной на Сампсониевский мост, Гренадерский мост и Сампсониевский мосты (кроме трамваев), Адмиралтейский проезд, набережную Лебяжьей канавки от Садовой улицы до Миллионной улицы.
Движение общественного транспорта на всех указанных улицах закроют одновременно и позже, чем для остального: с 21:00 11 июня до 6:00 12 июня. В этот период по измененным трассам направят автобусы № 1, 3, 7, 10, 14, 22, 24, 27, 46, 49 (он изменит трассу уже с 18 часов), 54, 55, 74, 100, 128, 191 и 230, троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 22 и 31, а также трамваи №№ 3, 6 и 40. Подробнее о том, по каким маршрутам они будут следовать, читайте на сайте комитета.
Помимо этого, 11 июня с 0:00 до 23:59 будет запрещено парковаться на:
- Миллионной улице,
- Тучковом переулке от дома 24 до набережной Макарова,
- Волховском переулке от дома 2 до набережной Макарова,
- Биржевой линии от дома 3 до набережной Макарова,
- Кронверкской набережной,
- Петроградской набережной от дома 33/8Б по Петроградской до Петровской набережной и у дома 18 от Гренадерского моста до Сампсониевского моста,
- Аптекарской набережной от Аптекарского проспекта до Гренадерского моста,
- перекрестке Аптекарского проспекта с набережной Карповки,
- улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта,
- Аптекарском проспекте от улицы Профессора Попова до набережной Карповки,
- набережной Карповки от Аптекарского проспекта до Гренадерского моста,
- улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- Казарменном переулке,
- Большой Посадской улице от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- проезде вдоль Марсова поля,
- Мичуринской улице от Петровской набережной до Пеньковой улицы,
- Пеньковой улице от Петроградской набережной до Мичуринской улицы,
- площади Академика Лихачева,
- Мытнинской набережной,
- Ждановской набережной от моста Красного Курсанта до Ждановской улицы,
- Петровском проспекте от моста Красного Курсанта до Петровской площади,
- Петровской площади,
- улице Савиной,
- Южной дороге,
- Университетской набережной у домов 1–3Д и 3,
- Биржевой площади,
- Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади,
- Дворцовой набережной от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки,
- Воскресенской набережной,
- Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной,
- улице Смольного,
- площади Пролетарской Диктатуры,
- Смольной проспекте,
- Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта,
- Казанской улице вдоль дома 2 по Казанской площади,
- набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта,
- Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта,
- набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского проспекта,
- Царицынском проезде,
- Суворовской площади,
- Мраморном переулке,
- набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова,
- Гагаринской улице от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- Кричевском переулке от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- Синопской набережной от Смольной набережной до проспекта Бакунина и от Херсонской улицы до Смольной набережной,
- Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
- Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта.