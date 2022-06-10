Марафон «Белые ночи» перекроет улицы Петербурга на выходных

В выходные, 11 и 12 июня, в центре Петербурга состоится ХХХI международный марафон «Белые ночи». Ради него будут поэтапно перекрывать движение транспорта в Центральном районе, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Крестовском острове, а также изменят маршруты общественного транспорта. Об этом 10 июня предупреждает комитет по транспорту.

Движение общественного транспорта на всех указанных улицах закроют одновременно и позже, чем для остального: с 21:00 11 июня до 6:00 12 июня. В этот период по измененным трассам направят автобусы № 1, 3, 7, 10, 14, 22, 24, 27, 46, 49 (он изменит трассу уже с 18 часов), 54, 55, 74, 100, 128, 191 и 230, троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 22 и 31, а также трамваи №№ 3, 6 и 40. Подробнее о том, по каким маршрутам они будут следовать, читайте на сайте комитета.

Помимо этого, 11 июня с 0:00 до 23:59 будет запрещено парковаться на: