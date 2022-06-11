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    Психиатр объяснила, каким женщинам всё время попадаются «не те» мужчины

    Что делать, если вы уже отчаялись встретить порядочного, доброго и сильного партнера

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    При знакомстве с мужчиной не нужно заглядывать далеко вперед. Лучше смотреть на вещи реально и просто наслаждаться моментом
    При знакомстве с мужчиной не нужно заглядывать далеко вперед. Лучше смотреть на вещи реально и просто наслаждаться моментомФото: Shutterstock.com
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    Поиск мужчин на сайтах знакомств часто заканчивается абсолютным разочарованием для женщин, рассказывает «Доктор Питер». Свидания случаются, и даже завязываются отношения, но очень быстро становится понятно, что мужчина — вовсе не «принц на белом коне», а чаще — неудачник, жадный, грубый, сильно пьющий. А, может, и вовсе мошенник или охотник за одноразовым сексом.

    Что со мной не так? Этот вопрос часто задают психологам и психиатрам одинокие женщины, отчаявшиеся найти достойного спутника жизни, готового к браку и ответственности за семью.

    Анна Дусалиева — психиатр, психотерапевт, сексолог.

    «Кривая» картина мира

    — Есть такая аксиома — травматический человек (переживший травмирующее событие в детстве) априори выбирает таких же травматиков с такой же «кривой» картиной мира — либо психопата, который производит на него сильное впечатление, — рассказала в своем блоге врач-психиатр, психотерапевт Анна Дусалиева. — При этом чем травматичнее человек, чем более «кривым» будет его восприятие картины мира, тем больше он впечатляется другими и тем больше он ждет некоего идеального спасателя.

    Мужчины, которые ищут легкого секса, легких денег и так далее, часто и пользуются такой уязвимостью женщин-травматиков. Такие мужчины, как правило, хорошие психологи, отмечает эксперт.

    — Вся проблема женщины — в этом «кривом» восприятии мира, — рассказывает Анна Дусалиева. — Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, надо идти в терапию. Она позволяет выровнять картину мира, снизить ожидания, получить состояние внутреннего удовлетворения от себя — без внешних факторов, без спасателя, без принца на белом коне, который вытащит из башни и убьет дракона. Не бывает такого! А идеализация и завышенные ожидания всегда приводят к разочарованию, потому что завышенные ожидания никогда не оправдываются.

    Не натягивайте сову на глобус

    — Во-первых, ожидания надо снижать, и это осознанная работа, — говорит Анна Дусалиева. — При первой же встрече с мужчиной останавливайте себя, если начинаете придумывать ожидания от общения — мечтать, как замечательно у вас всё будет, как вы спланируете свадьбу, где проведете, как назовете детей…

    Некоторые женщины могут еще и приукрашивать реальность — приписывать мужчине те качества, которых у него нет.

    — Вы еще и натягиваете эту сову на глобус — пытаетесь на свои ожидания притянуть реальность, — объясняет психиатр. — Вы находите какие-то объяснения и оправдания поведению мужчины, и в итоге отношения разбиваются о сильное внутреннее негативное ощущение.

    Чтобы этого не было, не надо строить ожидания.

    — Будьте здесь и сейчас, — говорит Анна Дусалиева. — Встретились вы с мужчиной, нравится он вам, получайте удовольствие от вкусного кофе, хорошей погоды, интересного кино, общения. Насладитесь этим в моменте, получайте удовольствие от жизни. И всё! Вы не накладываете на мужчину и отношения проекцию ваших папы и мамы, вы не ждете от него ничего, не строите планов, не идеализируете… И дальше происходит то, что происходит.

    Идеала не бывает

    Психиатр назвала тревожный звоночек, который может насторожить женщину и подсказать ей, что перед ней не очень порядочный человек.

    — Идеала не существует, — предупреждает Анна Дусалиева. — И если вдруг на первых свиданиях вы понимаете, что на вас пытаются произвести какое-то феерическое впечатление — мужчина буквально читает ваши мысли, ловит ваши желания, подходит под образ принца на белом коне, бегите! Это либо пикапер, либо человек, которому от вас чего-то надо, мошенник. Потому что он встраивается в вашу «кривую» реальность и «фонит» (излучает) именно то, что вы хотите.

    Как только вы осознаете, что идеалов не существует, как только позволите людям быть самими собой, всё будет хорошо, уверяет эксперт.

    — У всех есть свои недостатки, проблемы, неврозы, но гораздо легче ко всему этому надо относиться, — говорит психиатр.

    Нет энергии — это плохо

    Еще одна лакмусовая бумажка, что вы встретили «не того» мужчину, если вы тратите на общение с ним слишком много энергии, обращает внимание эксперт.

    — Энергию забирают ожидания, — рассказывает Анна Дусалиева. — Нет ожидания — вы не тратите энергию, а, наоборот, ею напитываетесь, получаете ресурс в виде хорошего настроения, ощущения хорошей самооценки. И при этом в отношениях вы не простраиваете потенциальную историю — а что будет дальше? Оно как есть, так и есть. И тогда отношения выведут куда надо, если у вас проработано это «кривое» восприятие реальности.

    Я сама виновата

    На вопрос, притягивает ли женщина сама «не тех» мужчин, психиатр отвечает: «Да!» А вот на вопрос, виновата ли женщина в этом, говорит: «Нет!»

    — Не вы сами создали себе травму в детстве в виде отсутствия отца или других сложных ситуаций, — объясняет психотерапевт.

    По ее словам, надо помнить, что внешний мир нейтрален, и вы сами придаете ему окраску и трактуете так, как чувствуете внутри.

    — Вы накладываете на внешний мир свою проекцию, и ваша реальность формируется в соответствии с вашим внутренним запросом, — говорит психотерапевт. — После каждой истории отношений, в которой вы недовольны или вам плохо, задавайте себе вопрос, что я от этого получаю, в чем моя выгода, почему я хочу это видеть в своей жизни, почему я выбираю страдать? Это отличный повод для саморефлексии и проработки осознанности.

    При знакомстве с мужчиной не нужно заглядывать далеко вперед. Лучше смотреть на вещи реально и просто наслаждаться моментом
    При знакомстве с мужчиной не нужно заглядывать далеко вперед. Лучше смотреть на вещи реально и просто наслаждаться моментомФото: Shutterstock.com

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