Forbes: Проект выдачи электронных паспортов в России заморозили

Проект выдачи цифровых паспортов в России сдвинулся по срокам на неопределенное время. Среди возможных причин стоимость и дефицит электронных носителей, пишет 10 июня Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями проекта.
Издание утверждает, что технически проект был готов к запуску, но не получил согласование правительства. Стоимость документа нового типа должна была составить тысячу рублей против 300 за паспорт текущего образца.
Также Forbes пишет, что другой причиной переноса сроков запуска проект мог стать дефицит материалов, а именно пластика и чипов. Источник издания, близкий к одному из производителей микроэлектроники, сообщил, что необходимые для смарт-карт чипы уже можно создавать в больших объемах, но официально утвержденной технической документации по проекту цифрового паспорта, по его словам, нет.
Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил изданию, что плановые сроки проекта действительно были сдвинуты. Он отметил, что проект требует повышенных мер безопасности из-за персональных данных граждан.
«Фонтанка» писала, что электронные паспорта в России планировали начать выдавать с января 2023 года. В пилотном режиме новый документ запустят в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом замена бумажного паспорта на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.