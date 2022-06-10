Forbes: Проект выдачи электронных паспортов в России заморозили

Проект выдачи цифровых паспортов в России сдвинулся по срокам на неопределенное время. Среди возможных причин стоимость и дефицит электронных носителей, пишет 10 июня Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями проекта.



Издание утверждает, что технически проект был готов к запуску, но не получил согласование правительства. Стоимость документа нового типа должна была составить тысячу рублей против 300 за паспорт текущего образца.

