    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.23eur63.94
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько потратим на День Рождения Петра

    350-летие Петра ПервогоБеженцы в ПетербургеОпять отменаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Министр Кравцов: Школы Донбасса смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

    819
    9 комментариев

    Школы Донецкой и Луганской народных республик смогут перейти на российские образовательные стандарты в новом учебном году. Об этом 9 июня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

    «Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Министр добавил, что вопросы, связанные с обеспечением школ ДНР и ЛНР учебниками и переквалификацией педагогов, уже решены.

    Кроме того, Кравцов сообщил, что учителя и директора школ Донбасса уже в этом году смогут принять участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года».

    Накануне «Фонтанка» писала, что пост нового главы правительства ДНР занял экс-директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко. Вице-премьером назначен бывший помощник министра строительства и ЖКХ РФ Евгений Солнцев, а первым замглавы администрации главы республики стал бывший первый замгубернатора Ульяновской области Александр Костомаров.

    Глава ДНР Денис Пушилин объяснил изменения в правительстве необходимостью «усилить интеграционные процессы».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    252674901
    Теперь днр и лнр войдут в Совет безопасности ООН.
    275039382
    начинается промывка мозгов
    своих не бросаем
    они уже в составе РФ?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close