Министр Кравцов: Школы Донбасса смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Школы Донецкой и Луганской народных республик смогут перейти на российские образовательные стандарты в новом учебном году. Об этом 9 июня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Министр добавил, что вопросы, связанные с обеспечением школ ДНР и ЛНР учебниками и переквалификацией педагогов, уже решены.

