Министр Кравцов: Школы Донбасса смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Школы Донецкой и Луганской народных республик смогут перейти на российские образовательные стандарты в новом учебном году. Об этом 9 июня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Министр добавил, что вопросы, связанные с обеспечением школ ДНР и ЛНР учебниками и переквалификацией педагогов, уже решены.
Кроме того, Кравцов сообщил, что учителя и директора школ Донбасса уже в этом году смогут принять участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года».
Накануне «Фонтанка» писала, что пост нового главы правительства ДНР занял экс-директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко. Вице-премьером назначен бывший помощник министра строительства и ЖКХ РФ Евгений Солнцев, а первым замглавы администрации главы республики стал бывший первый замгубернатора Ульяновской области Александр Костомаров.
Глава ДНР Денис Пушилин объяснил изменения в правительстве необходимостью «усилить интеграционные процессы».