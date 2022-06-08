Главой правительства ДНР стал директор департамента Минпромторга РФ

Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики во главе с премьером Александром Ананченко и назначил нового. Об этом 8 июня Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.



Кандидатуру нового главы кабмина парламент ДНР уже согласовал — им станет Виталий Хоценко. Как сообщает региональное информагентство ДАН, речь идет о директоре Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Кроме того, известно, что Хоценко является выпускником четвертого потока так называемой школы губернаторов и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.

