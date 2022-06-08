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    Главой правительства ДНР стал директор департамента Минпромторга РФ

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    2 комментария

    Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики во главе с премьером Александром Ананченко и назначил нового. Об этом 8 июня Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

    Кандидатуру нового главы кабмина парламент ДНР уже согласовал — им станет Виталий Хоценко. Как сообщает региональное информагентство ДАН, речь идет о директоре Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Кроме того, известно, что Хоценко является выпускником четвертого потока так называемой школы губернаторов и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.

    Указ о назначении нового главы кабмина Пушилин подписал в среду. Лидер ДНР пояснил, что смена правительства обусловлена необходимостью «усилить интеграционные процессы». Отметим, что теперь уже экс-премьер Ананченко возглавит «развитие госсектора».

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    Комментарии (2)

    altnec
    Тогда так, пусь они сами у своем дерьме разберутся, только вот гражданственность свою пусть себе в карман засунут по образу олигархов, депутатов и сенаторов.
    xepnuminu
    я не понимаю зачем портить себе эпитафию
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