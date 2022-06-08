Помощник министра строительства и ЖКХ РФ Евгений Солнцев стал заместителем премьер-министра ДНР

Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев. Пост первого заместителя руководителя администрации главы республики занял Александр Костомаров. Указы о назначении 8 июня подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Евгений Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, а до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД».
Александр Костомаров с 2021 года работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, а до этого был вице-губернатором Липецкой области РФ.
Ранее глава ДНР отправил в отставку правительство республики во главе с премьером Александром Ананченко. Новым премьером стал Виталий Хоценко, ранее занимавший пост директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.